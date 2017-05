Vermischtes Flossenbürg

22.05.2017

10

0 22.05.201710

"Wie ein Fisch im Wasser, so leben wir in der Liebe Gottes", das war die Überschrift zum Erstkommuniontag. Sieben junge Christen traten dort zum ersten Mal an den Tisch des Herrn. Etwas blass um die Nase und etwas aufgeregt waren die vier Mädchen und drei Buben beim Morgengebet im Theresienheim schon. Das legte sich aber, als es mit den Eltern und angeführt von der "Blaskapell'n" hinauf zum Gotteshaus ging. Was es mit dem Fisch und der Liebe Gottes auf sich hat, erläuterte in der Predigt Georg Gierl. Der Geistliche forderte auf, sich vor Augen zu halten, dass sich Fische eben nur im Wasser wohlfühlen: "Und genauso gut geht es uns, wenn wir uns auf die Liebe Gottes einlassen. Er schenkt uns seinen Sohn bei der Kommunion als Nahrung für die Seele." Der Jugendchor "Shalom". unter Leitung von Anna Grundler und mit Barbara Birkner an der Orgel umrahmte den Gottesdienst.