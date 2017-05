Vermischtes Flossenbürg

09.05.2017

7

0 09.05.2017

(nm) Der Ausschuss des Bezirksjugendrings tagte in Flossenbürg. "Die Arbeit der zurückliegenden zwei Jahre als Vorsitzende war aufwendig und anspruchsvoll, machte aber auch viel Freude", blickte die aus dem Amt scheidende Lisa Praßer zurück. Nach einer Wahlperiode musste zwangsläufig Schluss sein. Die tief in der Jugendarbeit verwurzelte Frau kann ihr Amt nicht länger ausüben: "Berufliche Veränderungen lassen nicht mehr genügend Zeit für den Bezirksjugendring."

Bei Jugendarbeit hinhören

Schult die Persönlichkeit

Herausragendes Beispiel des bisherigen Engagements ist das neugefasste Kinder- und Jugendprogramm des Bezirks und des Bezirksjugendrings. Praßer leitete die dazu eingerichtete Arbeitsgruppe. Was ansonsten im Bezirksjugendring, in der Jugendbildungsstätte Waldmünchen, in den Kreis- und Stadtjugendringen, sowie in den angeschlossenen Jugendverbänden passierte, ließ sich auf den vorgelegten 124 Seiten nachlesen. Der schriftliche Bericht spannt sich von einer extern erstellten Studie zur Situation junger Menschen über den Jugendfotopreis bis zur mobilen Medienwelt.Philipp Seitz, ebenso wie Praßer kein heuriger Hase, übernahm den Stab als neuer Vorsitzender. Der 24-Jährige kommt aus Barbing (Kreis Regensburg), war bislang schon im Bezirksvorstand und im Regensburger Stadtjugendring tätig und engagierte sich unter Anderem als Trainer auf sportlicher Ebene: "Ich möchte genau hinhören, wenn es um die Arbeit für Kinder und Jugendliche geht. Das Wahlalter oder Möglichkeiten, sich politisch einzumischen, sind nur zwei von zahlreichen denkbaren Themen."Unterstützt wird Seitz von den weiteren Vorstandsmitgliedern Sabrina Reindl, Patrick Skrowny, Martin Merkl, Thomas Vitzthum, Andrea Glaubitz, Jürgen Preisinger, Detlef Staude und Gerhard Kraus. Zwei Anträge hatte der bis zum Samstag amtierende Vorstand den knapp 50 gekommenen Delegierten auf den Tisch gelegt. Beide wurden einstimmig verabschiedet. Eine Aufforderung geht an den Bayerischen Jugendring. Der soll sich dafür einsetzen, ehrenamtliches Engagement im Lehrplan aller Schulen zu verankern. "Das trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei." Beim zweiten zur Abstimmung stehenden Papier geht es um das Eintreten für eine offene und tolerante Gesellschaft, basierend auf demokratischen Grundwerten. Konkret aufgefordert wird zum Einsatz gegen Rechtsextremismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.