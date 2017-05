Vermischtes Flossenbürg

12.05.2017

0 12.05.2017

Die SPD zieht Bilanz. Der Ortsverein blickt nicht nur zurück, sondern stellt auch die Weichen für die kommenden zwei Jahre. An der Spitze bleibt Roman Schell.

(nm) Der Vorsitzende ließ zum Auftakt die zurückliegenden Ereignisse Revue passieren. Sein Bericht führte vor Augen, welche Vielzahl an Terminen anstand. Der Bogen spannte sich vom Ferienprogramm über den politischen Aschermittwoch bis hin zur Besichtigungstour am Gaisweiher. Schell erinnerte an den Abschied von Günther Faltermeier aus dem Gemeinderat: "Er hat auch als Jugendbeauftragter viel bewegt. Mit Thomas Pentner ließ sich ein engagierter Nachfolger finden."Heftige Kritik übte der Redner am ARD-Magazin "Kontraste". Es lasse sich nicht nachvollziehen, aus welchem Grund Flossenbürg dermaßen schlecht dargestellt wurde. Ein Blick in die Zukunft galt den Gemeindeverbindungsstraßen vom Gaisweiher in Richtung Plankenhammer, Flossenbürg und Rumpelbach: "Trotz einer möglichen hohen Förderung gibt es Diskussionsbedarf. Immerhin reden wir hier über einen Gemeindeanteil von rund 800000 Euro."Mit der Arbeit im Gemeinderat setzte sich dritter Bürgermeister Peter Gruber auseinander. Die SPD-Fraktion habe vieles mit auf den Weg gebracht. Als Beispiele nannte Gruber den Ausbau im Gebiet Vogelherd, die Breitbanderschließung oder die Sanierung des Wohngebäudes in der Flosser Straße: "Der hohe Zuschuss macht die Arbeiten in dem Haus möglich. Ansonsten hätte sich daran nicht denken lassen. Enorm wichtig war es während der vergangenen Jahre, den Schuldenstand der Kommune deutlich herunterzufahren."Ulrich Krapf steuerte einen Überblick zum Kommunalunternehmen bei. Er stellte wichtige Eckdaten aus den Bereichen Photovoltaik, Camping, Wasser und Abwasser vor. Mit Berichten zur Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und zu den Jusos traten Andrea Egner beziehungsweise Fabian Kraus an das Rednerpult.An Alexander Högen, Gerd Reinl und Adolf Egner lag es, die anstehende Wahl abzuwickeln. Die organisatorischen und inhaltlichen Vorbereitungen machten die Aufgabe leicht. An der SPD-Spitze ist weiterhin Roman Schell. Als Vertreter stehen ihm Peter Gruber und Gerd Reinl zur Seite. Ergänzt wird das Team der Verantwortlichen durch Ulrich Krapf, Andrea Egner, Adolf Egner, Thomas Egner, Walter Lugert, Fabian Kraus, Thomas Pentner, Michaela Egner und Christine Käs.Hinzu kommen als Beisitzer noch Emanuela Bytof, Günther Faltermeier, Christian Gruber, Andreas Herling, Alexander Högen, Oliver Moser, Yvonne Pentner, Ingrid Schell, Jürgen Schwägerl und Tamara Seidl. Letztgenannte erhielt am Sonntag als neues Mitglied das Parteibuch überreicht. Schell verwies auf den aktuellen Stand: "Derzeit haben wir 101 Mitglieder und sind damit Spitzenreiter innerhalb des Kreisverbandes."