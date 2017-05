Vermischtes Flossenbürg

16.05.2017

Am Luftgewehr oberpfalzweit spitze

Flossenbürg. (nm) Er ist ein Ausnahmetalent, imponiert mit Trainingsfleiß, Talent, Ehrgeiz und inzwischen mit zahlreichen Erfolgen: Zum dritten Mal in Folge holt Konstantin Sailer mit dem Luftgewehr den Sieg bei der Bezirksmeisterschaft.Mit 378 von 400 möglichen Ringen entschied Sailer den Wettbewerb für sich. Heuer trat der Sportler aus den Reihen der Burgschützen in der Jugend- und nicht mehr in der Schülerklasse an. In der Juniorenklasse eroberte der Bruder des 15-Jährigen, Maximilian Sailer , den fünften Rang. Gute Mittelplätze gab es für Angelina Stark und Marco Vogl in der Schüler- beziehungsweise Schützenklasse. Für Konstantin Sailer werden die kommenden Wochen spannend. Da geht es um das Abschneiden bei der Bayerischen Meisterschaft und um die Qualifikation zur "Deutschen". Aktuell laufen zudem noch die Wettkämpfe in der Gaujugendliga. Hier mischen die Flossenbürger Schützen vorne mit. Sport- und Jugendwart Anton Vogl sowie Bürgermeister Thomas Meiler gratulierten den vier jungen Leuten zum erfolgreichen Abschneiden.Vogl versteht es seit Jahren, den Nachwuchs für den Schießsport zu begeistern. "Da steckt viel Zeit und Aufwand dahinter. Es macht aber Freude, die kontinuierliche Aufwärtsentwicklung zu sehen."Um die fernere Zukunft brauchen sich Vogl und die Burgschützen ebenfalls keine Sorgen zu machen. Zwischen 10 und 15 Schüler und Jugendliche zählen zum festen Stamm der erfolgreichen Truppe.