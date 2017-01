Vermischtes Flossenbürg

22.01.2017

Die Sonne leckt schon gehörig am Schnee, am Wurmstein hat sie es aber schwer. Der Hang im Norden der Grenzgemeinde sperrt aufgrund der Lage die Strahlen zumindest teilweise aus. Den zwei Pisten tut das gut. Beide präsentierten sich am Wochenende in gutem Zustand. Die alpinen Wintersportler waren begeistert von den Bedingungen auf 40 Zentimeter Naturschnee und vom märchenhaft anmutenden Umfeld mit dem strahlend blauen Himmel als Sahnehäubchen oben drauf. Lediglich einige kleinere braune Stellen müssen auf den Pisten umfahren werden. Die ausgezeichneten Präparationsarbeiten tragen Früchte. Auf weitere günstige Witterungsbedingungen hoffen die Verantwortlichen des Fördervereins. Dienstag bis Freitag steht dem Brettlvergnügen von 15 bis 21 Uhr nichts entgegen. Aktuelle Informationen gibt telefonisch unter 09603/9038450 oder im Internet auf Homepage unter "www.skilift-wurmstein.de". Bild: nm