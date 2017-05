Vermischtes Flossenbürg

26.05.2017

Der Wurmstein ist ein lohnendes Ausflugsziel. Darum ging es am Donnerstag dem Förderverein für den Skilift. Hunderte von Wanderern entdeckten das Gelände als schönes Fleckchen Erde. Viele kennen die Talstation nur im Winter mit einer Schneedecke. Am Vatertag kamen nicht nur Wintersportler, sondern auch Leute, die sich sonst kaum an den Wurmstein verirren. Verwöhnt wurden sie von Helfern um Vorsitzenden Karlheinz Grundler, die die Getränkestation, das Skilift-Café und den Grill betreuten. Ein wichtiger Termin steht für den Förderverein in Kürze an. Beim Treffen mit einigen Fachstellen geht es um Schneekanonen. Sie könnten die Betriebstage deutlich verlängern. Komplett abdecken kann die Technik den Hang nicht, aber an einigen kritischen Stellen würde eine Auflage helfen. Bild: nm