Auch in Freihung sammeln Kinder und Jugendliche Geld für die Ärmsten der Armen

09.01.2017

Nach einem feierlichen Gottesdienst durch Bischöflich Geistlichen Rat Bernhard Huber zogen 20 Sternsinger in bunten Gewändern gekleidet, mit Kronen und Sternen aus, um wie immer zu Beginn eines neuen Jahres den Schriftzug C+M+B mit gesegneter Kreide inklusive Jahreszahl an die Türen der Häuser zu schreiben. Konkret bedeutet das: "Christus segne dieses Haus und alle, die in diesem Hause wohnen". Dabei baten die Kinder und Jugendlichen um Spenden für Pater Konrad Fischer von der Korea-Mission.

"Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit!" - unter diesem Motto waren die Kinder unterwegs.