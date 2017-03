Freizeit Freihung

08.03.2017

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Freihunger Siedler standen neben den Berichten des Vorstandes auch Ehrungen treuer Mitglieder auf der Tagesordnung. Helga Schmidt und Heinrich Häusler wurden für jeweils 40 Jahre mit dem Gold-Treuezeichen und Urkunde ausgezeichnet.

Freihung. (prö) Vorsitzender Johann Großer verwies in seinem Rechenschaftsbericht auf eine Vielzahl von Aktivitäten. Besonders erwähnte er die Muttertags- und Erntedankfeier. Traditionell wurden auch wieder Kräuterbuschen an Maria Himmelfahrt gebunden. Lob vom Vorsitzenden gab es hier für die zahlreichen Helfer, die zwei Wochen beim Sammeln von Kräutern unterwegs waren.Vor dem Gottesdienst zu Maria Himmelfahrt wurden die kunstvoll gebundenen Buschen zum Kauf angeboten. Der Erlös von 410 Euro wurde beim Erntedankfest des Vereins als Spende an Pfarrer Bernhard Huber für die Pfarrei übergeben.Ein fester Bestand im kulturellen Leben der Marktgemeinde ist auch der Lebende Adventskalender, der seit vielen Jahren von den Siedlerfrauen organisiert und in die Tat umgesetzt wird. Großers besonderer Dank galt den Organisatoren Doris Häusler, Elvira Luber und Klara Großer. Mit einer würdigen Adventsfeier wurde nach seinen Worten ein erfolgreiches Vereinsjahr beendet. Dass die Siedler auch beim Kegeln spitze sind, zeigte der Erfolg bei der Marktmeisterschaft der Hobbykegler, sagte der Vorsitzende. Bei den gemischten Mannschaften belegte die 1. Mannschaft den besten Platz. Nach den Berichten der Schriftführerin Gerda Bauer und der Kassiererin Elfriede Stempel fand die Ehrung langjähriger Mitglieder durch den Kreisvorsitzenden Rudolf Sitter statt. Das Treueabzeichen in Gold wurde für 30 Jahre im bayerischen Siedlerbund Georg Krapf verliehen, für jeweils 40 Jahre wurde das Treueabzeichen in Gold an Helga Schmidt und Heinrich Häusler verliehen.Als eine der rührigen und aktiven Gemeinschaften im Verband bezeichnete Kreisvorsitzender Rudolf Sitter die Freihunger Siedlergemeinschaft. Dies sei vor allem ein positives Zeichen gegen den Mitgliederschwund im Landes- und Kreisverband. Viele Vereine hätten sich aufgelöst, da niemand mehr bereit war, Führungsarbeit im Verein zu übernehmen. Ein weiteres Problem sei auch das Austragen der Siedlerzeitung in den Vereinen. Als Kreisvorsitzender habe er beim Kreisverband beantragt, künftig die Zeitung per Post zu versenden, da in vielen Vereinen Mitglieder nicht mehr bereit sind, die Exemplare auszutragen.Bürgermeister Norbert Bücherl dankte der Siedlergemeinschaft für ihre Aktivitäten im vergangenen Jahr. Besonders erwähnte er die Organisation des Lebenden Adventskalenders, der einen hohen Stellenwert bei der Bevölkerung genieße. Die Siedlergemeinschaft Freihung könne sich zudem glücklich schätzen, einen derart aktiven Vorstand zu haben.