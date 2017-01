Freizeit Freihung

Nach einer mehrjährigen Durststrecke mangels brauchbaren Eisverhältnissen können die Eisstock- und Kegelfreunde Freihung (EKF) heuer aufgrund der beständigen kalten Witterung ihrem Hobby nachgehen. Vorsitzender Harald Weber hatte in Gesprächen mit dem Teichbesitzer Johann Kohl aus Elbart erreichen können, dass dessen Weiher hinter der sogenannten Kapferer-Villa auf einen halben Meter mit Wasser angestaut wurde.

Hier treffen sich die Mitglieder zumeist am Samstag und Sonntag ab 13.30 Uhr in ungezwungener Runde zum Eisstockschießen. Auch Neueinsteiger sind willkommen. Eisstöcke stehen in ausreichender Zahl unentgeltlich zur Verfügung. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.