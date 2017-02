Freizeit Freihung

16.02.2017

0 16.02.2017

Tanzfleck. Zu einem zünftigen Faschingsschnupfen hatte der Verein Gut Pris Tanzfleck in die Vereinsgaststätte Böhm eingeladen. Schnupfer-Boss Josef Fellner (Mitte) begrüßte das närrische Volk und gab die Regeln für den Wettbewerb bekannt. Jeder Teilnehmer am Faschingsschnupfen musste vorhersagen, welche Menge er schnupfen wird. Alle Teilnehmer waren gespannt, wer wohl am nächsten an seine Vorgabe herkam. Nach dem Auswiegen gab Vorsitzender Fellner die Sieger bekannt. Die geringste Abweichung hatte er selbst und wurde Faschingskönig vor Franz Böhm (rechts) und Manfred Rauscher (links). Alle drei wurden mit Wurstketten dekoriert. Bild: prö