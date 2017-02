Freizeit Freihung

27.02.2017

27.02.2017

"Heute haben die Männer nichts zu melden, feiert's und tanzt's bis in den Morgen", gab Claudia Roth als Devise für den Freihunger Weiberfasching aus. Nicht nur aus der Großgemeinde, sondern auch aus den umliegenden Orten waren die Frauen reihenweise ins Gemeindezentrum geströmt, das aus allen Nähten platzte.

In Gruppen, als Pärchen oder einzeln kamen die Frauen originell und oft mit großem Aufwand verkleidet nach Freihung. Nixen, Indianer, Bankräuber oder Wassergeister mischten sich unters närrische Volk. Bei der großen Auswahl an Kostümen hatte die Jury unter Leitung von Christine Götz bei der Maskenprämierung keine leichte Wahl. Die Avatare wurden schließlich zu den Siegern gekürt, gefolgt von den Barbie-Puppen und den Krümelmonstern. Die Band Nachtwerk heizte den Frauen mächtig ein, so dass die Tanzfläche von der ersten bis zur letzten Minute komplett gefüllt war. Aus Eschenbach war die Faschingsgesellschaft mit ihrem Prinzenpaar Marina und Florian angereist. Die anmutige Garde zeigte ihre Tänze, die mit viel Applaus bedacht wurden.Besonders gespannt waren die Frauen, was das Freihunger Männerballett dieses Jahr auf Lager hatte. Unter der Moderation von Janina und Jo zeigten die Herren ein Repertoire der vergangenen 30 Jahre. Als Zugabe präsentierten die Jungs nach einer kurzen Umkleidepause einen äußerst lasziven Tanz, der die Frauen regelrecht zum Rasen brachte. So animiert tanzten die Damen die ganze Nacht durch.