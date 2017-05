Freizeit Freihung

02.05.2017

02.05.2017

Weickenricht. Acht Neuzugänge vermeldet der Kapellenbauverein Weickenricht in diesem Jahr. Er erreicht damit die Zahl von 120 Mitgliedern. Dieser positive Trend setzte sich beim Zulauf zur Jahreshauptversammlung nicht fort, denn nur 26 fanden den Weg dazu in die Schützenstube.

Vorsitzender Manfred Siegert sprach in seinem Rechenschaftsbericht davon, dass das Patroziniumsfest der absolute Höhepunkt gewesen sei, sowohl in gesellschaftlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Am Vorabend sei wieder im kleinen Kreis Kirwa gefeiert worden. Allerdings habe die Beteiligung durch die Bevölkerung zu wünschen übriggelassen. Man müsse sich daher überlegen, ob man das so weiter machen wolle.Am Sonntag habe Bischöflich Geistlicher Rat Bernhard Huber den Gottesdienst gefeiert. Hier galt Siegerts Dank dem Schützenchor und der Seugaster Stubenmusik, die erneut die musikalische Umrahmung übernommen hätten. Die traditionelle Maiandacht sei fast dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen und man habe sie in den Unterstand verlegen müssen.In seinem Ausblick kündigte Siegert an, dass am Sonntag, 7. Mai, wieder eine Maiandacht stattfinde und 2018 das 20-jährige Bestehen am Sonntag, 6. August, anstehe. Dieses solle in größerem Rahmen begangen werden. "Vielleicht bekommen wir wieder einen Bischof für den Festgottesdienst!", meinte der Vorsitzende hoffnungsvoll.In diesem Zusammenhang habe die Getränkelieferung für das Fest neu geregelt werden müssen, da der bisherige Lieferant seinen Verkauf eingestellt habe. Dankenswerterweise habe der Schützenverein diese Aufgabe nun übernommen. Auf jeden Fall solle bis zu diesem Fest noch im oberen Bereich des Unterstandes ein Verkaufsraum angebaut werden. Am Ende dankte er dem Vorstand für die harmonische Zusammenarbeit, voran seinem Stellvertreter Alfons Merkl. Dieser wiederum dankte Siegert für die geleistete Arbeit und ermunterte ihn, so weiterzumachen. Nach dem Bericht von Schriftführer Dieter Graf legte Kassier Gerhard Lehner einen positiven Bericht vor.Als Vertreter von Bürgermeisters Norbert Bücherl überbrachte Klaus Meißner Grüße der Marktgemeinde. Erfreut zeigte er sich über den Mitgliederzuwachs. Er verband damit den Dank für Pflege und Gestaltung des Kapellenumfeldes.