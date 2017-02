Freizeit Freihung

01.02.2017

01.02.2017

Großschönbrunn. Vorsitzender Christian Dotzler stellte bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Großschönbrunn fest, dass durchschnittlich einmal pro Monat die Mitglieder gemeinsam aktiv waren. Über 32 Newsletter seien zudem verschickt worden. Darin fanden sich Tipps zu Gartenbau und Landespflege. 146 Mitglieder zählte der Verein zum Ende des Jahres 2016. Es gab zwei Neuzugänge und einen Austritt. Heuer kamen schon vier neue Mitglieder dazu.

110-Jähriges feiern?

Tagesfahrt ins Kloster

Aktionen des Obst- und Gartenbauvereins Der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Christian Dotzler, gab einen Überblick über Termine im neuen Gartenjahr:



Bastelaktion am Samstag, 18. Februar, mit Kindern und Eltern zum Thema "Wir recyceln unseren Weihnachtsbaum" im Jugendheim ab 14 Uhr.



In den Faschingsferien bemalen Kinder Ostereier, und im Schulgarten schmücken sie einen Osterstrauch.



Bei ausreichender Nachfrage soll eine Gehölzschnitt-Häcksel-Aktion angeboten werden.



Im Pfarrstodl in Großschönbrunn gibt es am Samstag, 25. März, vormittags und nachmittags jeweils einen Weidenflechtkurs. Die Kosten pro Teilnehmer liegen bei etwa 50 bis 70 Euro. Anmeldung für Mitglieder und Interessierte ab sofort bei Christian Dotzler, 09622/63 88 oder dotzler.christian@gmx.de.



Auch für einen Obstbaum-Veredelungs- und einen Obstbaum-Pflege-Kurs für ältere Obstbaumbestände können sich Interessierte, bei Christian Dotzler (09622/63 88 oder dotzler.christian@gmx.de) anmelden.

Dotzler bat die Anwesenden für den Verein zu werben, um auch weiterhin Interessierte am Blumen-, Obst- und Gartenanbau aus Klein- und Großschönbrunn oder aus der Umgebung aufnehmen zu können. Er freute sich über die Übernahme der Kosten für die Bepflanzung der Blumenkästen am Schulhaus durch die Gemeinde.Der Vorsitzende wies zudem darauf hin, dass 2018 Neuwahlen anstehen und dass im Vorstandsgremium bereits diskutiert wurde, ob 2018 das 110-jährige Vereinsjubiläum oder 2019 das 111-Jährige gefeiert werden soll. Dabei wurde auch in den Raum gestellt, dies mit einer Teilnahme an der jährlichen landesweiten Aktion "Die offene Gartentür" zu verbinden, was aber nur unter der Einbindung der Bürger von Klein- und Großschönbrunn umsetzbar wäre. Die Mitglieder diskutierten den Vorschlag, im kommenden Jahr beim Gartenfest das 110-Jährige zu feiern - ähnlich der Veranstaltung vor zwei Jahren im Schulgarten. Wenn die vereinfachte Dorferneuerung abgeschlossen sei, so der Tenor aus der Versammlung, könne man an dem Tag der offenen Gartentür in einem der Folgejahre teilnehmen. Letztendlich müsse dies aber der neue Vorstand entscheiden, sagte Dotzler.Marktgemeinderat Klaus Siegert gab einen Überblick über den Stand der geplanten Umsetzung der vereinfachten Dorferneuerung. Sie soll noch dieses Jahr beginnen. Dabei bat er um die Unterstützung des Vereins sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung der Grünanlagen. Er lobte das "vorbildliche Vereinsleben".Auch dieses Jahr wird eine Tagesfahrt angeboten. Sie führt am Samstag, 3. Juni, ins Kloster Plankstetten, genauer in die dortigen Garten- und Gemüsebauanlagen. Nachmittags wird "Bärbels Garten" besichtigt. Die Führung übernimmt Barbara Krasemann, bekannt aus der Sendung Querbeet des Bayerischen Rundfunks. Bei der Rückfahrt steht die Besichtigung eines Rosenfriedhofs an. Anmeldung bei Christian Dotzler (09622/63 88 oder dotzler.christian@gmx.de).