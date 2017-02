Freizeit Freihung

22.02.2017

4

0 22.02.2017

Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschten beim Kinderfasching, den die Gesellschaft Kleinseugastanien im Seugaster Sportheim ausrichtete.

Seugast. Ninjas, Ritter, Dinosaurier, Prinzessinnen, Polizisten, Cowboys und Indianer, Hexen, Piraten, Zauberer, Clowns und Feuerwehrmänner sorgten für ausgelassenes närrisches Treiben.Super war die Stimmung, als die örtliche Kinderprinzengarde mit Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Lena I. und Seiner Tollität Prinz Dominik II. unter den Klängen des Gardemarsches den Saal betraten. Für ihren Showtanz erhielt die Garde tobenden Beifall - das gefiel den 22 Mädchen und dem Elvis-Double Michael sichtlich. Der Applaus galt natürlich auch Tanztrainerin Maja Schertel und den fleißigen Helfern im Hintergrund, die seit Sommer mit den Mädchen diese Tänze einstudiert hatten.Es wäre nicht der Seugaster Kinderfasching, wenn nicht noch weitere Höhepunkte auf dem Programm gestanden hätten. So zeigte das Wunderkamel Suleika seine Kunststücke, und die kleinen Kinder durften sogar auf ihm reiten. Die Organisatoren und der Musiker Hias hatten Spiele für die Kinder parat, so dass der Nachmittag wie im Flug verging. Für die Seugaster Kinderprinzengarde bedeutete diese Veranstaltung den ersten Höhepunkt in einer turbulenten und langen Woche mit vielen weiteren Auftritten bis Aschermittwoch.