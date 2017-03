Freizeit Freihung

05.03.2017

11

0 05.03.201711

Großschönbrunn. Aus Weihnachtsbäumen und leeren Getränkeverpackungen bastelten Kinder zusammen mit ihren Eltern einfache Vogelfutterstellen. Eingeladen zu der Aktion im Vogelfutterstelle, die großen Anklang fand, hatte der Obst- und Gartenbauverein Großschönbrunn. Deren Mitglieder stellten Modelle vor, unter denen die Kinder auswählen konnten. Dann wurden die mitgebrachten Christbäume zersägt und die freigelegten Stämme mit Bohrlöchern versehen. In die kreativen Aushöhlungen stopften die Teilnehmer das selbst gemachte Vogelfettfutter. Dann versahen sie die Stämme mit einem Haken, um sie im Garten an Bäume zu hängen. Ebenso wurden kleine Tontöpfe mit Ästen versehen und mit dem Vogelfettfutter gefüllt, ehe sie kopfüber an Sträuchern oder Bäumen angebracht werden. Erstaunt waren die Buben und Mädchen, wie man mit leeren Getränkeverpackungen einfache Vogelfutterstellen herstellen kann - auch wenn es schon etwas gewöhnungsbedürftig sein wird, diese Materialien im Garten hängen zu sehen. Nach getaner Arbeit gab es Tee und Kaffee sowie Kekse und Kuchen. Bild: exb