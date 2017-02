Freizeit Freihung

23.02.2017

Jubel in Freihung: Robert Eglmeier hat ein Gewinnspiel des Radiosenders Bayern 3 gewonnen. Er und seine Kumpel dürfen am Samstag mit dem FC-Bayern-Bus zum Bundesliga-Spiel nach München fahren.

Das ist die größte Freude, die sie mir machen konnten. Robert Eglmeier

Der Rekordmeister schickt seine Vereinskutsche nach Freihung. Am Samstag gegen 8.30 Uhr steuert der original FC-Bayern-Bus die Marktstraße an, um Robert Eglmeier und seine "Fan-Elf" abzuholen. Der aktive Fußballer und Familienvater hatte sich beim Sender Bayern 3 um einen solchen exklusiven Ausflug beworben und prompt rief Moderatorin Katja Wunderlich am Donnerstag in der Nachmittagssendung den Freihunger auf, sich im Studio zu melden. Zwei Musikstücke lang hatte Eglmeier Zeit, anzurufen. Außer sich vor Freude ließ er am Telefonhörer erst einmal einen Jubelschrei los. "Das ist die größte Freude, die sie mir machen konnten", sagte er. Mit der Fahrt beschenkt Eglmeier seinen Sohn Jonas, der heute Geburtstag hat. Die Party mit der fußballbegeisterten Familie und Freunden findet dann im Stadion statt.Bei den Eglmeiers ging es nach dem Gastspiel im Radio rund. Bereits während des Live-Interviews stand das andere Telefon der Familie nicht mehr still. Der FC Bayern München spielt am Samstag um 15.30 Uhr gegen den Hamburger Sportverein. Der Gewinnspiel-Sieger gab im Radio auch gleich einen Tipp ab. 4:1, glaubt er, gewinnen die Bayern.Das Gruppenticket für die "Fan-Elf" gilt für die besten Tribünenplätze in der Allianz-Arena. Vor dem Spiel erwartet die Gewinner außerdem ein Besuch in der FC Bayern-Erlebniswelt. In der Woche vor den Heimspielen des FC Bayern haben die Hörer des Münchner Radiosenders regelmäßig die Chance, einen solchen Ausflug zu gewinnen. Wird der Bewerber-Name im Bayern 3-Programm genannt, hat der Gewinner zwei Musiktitel lang Zeit, sich bei der Studio-Hotline zu melden.