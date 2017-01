Freizeit Freihung

20.01.2017

0 20.01.2017

Die Gemütlichkeit-Schützen aus Tanzfleck haben bereits ihre 60-Jahr-Feier im Visier. Die Berichte bei der Jahreshauptversammlung zeugten von einer sportlich und finanziell gesunden Gemeinschaft. Drei neue Ehrenmitglieder wurden ernannt.

140 Mitglieder

Eine Rekordbeteiligung

Gute Ergebnisse

Ehrenmitglieder Drei neue Ehrenmitglieder ernannte der Schützenverein Gemütlichkeit Tanzfleck:



Maria Rebstock , 91 Jahre alt und seit 52 Jahren treues Mitglied



Michael Fellner , ein ehemaliger aktiver Schütze und maßgeblich am Bau des Schützenheims beteiligt



Alfons Hofmann , der frühere 2. Schützenmeister. (bk)

Tanzfleck. "Wir sind gut aufgestellt für die Zukunft und bemüht, die Jugend bei der Stange zu halten. Erste Aufgabe ist die Umstellung auf elektronische Schießstände." Schützenmeister Manfred Rauscher freute sich über die Zusage zur Ausrichtung des Gauschießens anlässlich des 60-jährigen Bestehens 2018.Einen einstimmigen Auftrag für weitere zwei Jahre erhielten bei den Neuwahlen Rauscher, Stellvertreter Markus Götz, Kassenverwalterin Sabine Ertl und Schriftführerin Karin Ertl. Im Amt bleiben ebenso Gerätewart Christian Ertl, die Schießleiter Heinz-Peter Ertl und Patrik Götz sowie Jugendleiter Erhard Fellner mit Unterstützung von Alexander Heins. Als Beisitzer fungieren Heinz Schmidt, Sandra Heins und Jürgen Pröm. Neue zweite Kassenwartin ist Klaudia Kohl. Jugendsprecher sind Annika Ertl und Maximilian Heins. Die Kasse prüfen Hans Schmidschneider und Kerstin Rauscher.Bei vier Austritten und zwei Neuzugängen zählt der Verein 140 Mitglieder, so Rauscher. Er erinnerte an Faschingsgaudi, Sonnwendfeier, Country-Abend, Schnupfschießen, Erlebnisausflug und Königsfeier. Präsenz zeigte Gemütlichkeit bei kirchlichen und weltlichen Feiern sowie bei der Marktmeisterschaft im Kegeln. Rauscher dankte allen, die sich mit Maschinen und Geräten am Arbeitseinsatz rund ums Heim beteiligt hatten.Finanzchefin Sabine Ertl unterbreitete eine positive Vermögensentwicklung. "Sie macht das hervorragend", attestierte Hans Schmidschneider. Erhard Fellner lobte die aktive Teilnahme der Jungschützen an allen Sportveranstaltungen. Die Schülermannschaft befindet sich im Rundenwettkampf aktuell auf Platz zwei. Bei der Landkreismeisterschaft holten sich der Nachwuchs sowie Annika Ertl jeweils den 3. Rang. Christian Rauscher wurde bei den Junioren Neunter. Erfolgreich schnitten die Schüler Annika Ertl (4.), Christian Rauscher (5.) und Maxi Heins (8.) auch auf Gauebene ab. Die Tochter des Sportleiters hatte sich damit für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert. Hier kam sie auf Platz 22.Beim OSB-Ranglistenturnier in Pfreimd machten Heins und Ertl ebenfalls auf sich aufmerksam. Mit vollen Händen kam das Schülerteam vom erstmals ausgetragenen Gaujugendcup aus Neukirchen nach Hause. Freude und Abwechslung hätten der Jugend die Fahrten zur Bowling nach Weiden und zum Kinoabend nach Amberg gebracht, sagte Fellner. "Die Arbeit mit 18 trainingsfleißigen Jugendlichen macht Spaß. Aber ohne Alex Heins und Heinz-Peter Ertl wäre das nicht zu stemmen", bemerkte Fellner.Volltreffer mit einer Rekordbeteiligung von bis zu 56 Schützen landete der Verein bei fünf internen Preisschießen, berichtete Ertl. Die Freundschaft wurde gepflegt mit Gressenwöhr und Seugast. Beste bei der Landkreismeisterschaft waren jeweils mit einem 5. Platz Erhard Fellner, Georg Wiesnet und Heinz-Peter Ertl sowie die Senioren Josef Schirbl, Elfriede und Hans Schmidschneider. Die Damen wurden Gaumeister und holten die Karin-Wagner-Trophäe. Sabine Ertl belegte in der Einzelwertung Rang drei.Mit guten Ergebnissen kehrte Tanzfleck auch von der Bayerischen zurück: Platz drei in der Mannschafts-Altersklasse und Platz zehn von Sabine Ertl. Als Ausrichter des Markt- und Bürgerschießens stellte Gemütlichkeit mit 25 nicht nur die meisten von 125 Teilnehmern, sondern auch den 1. und 3. Mannschaftssieger sowie mit Patrik Götz den Gewinner der Bürgerscheibe. Der Sportchef hob das gute Abschneiden bei den Rundenwettkämpfen hervor: Zweiter in der Altersgruppe und Siebter in der Kreisliga Nordwest."Gemütlichkeit hält das Dorfleben in Schwung und sticht durch beispielhaften Zusammenhalt, sportliches und kulturelles Engagement heraus", unterstrich Bürgermeister Norbert Bücherl.