Freizeit Freihung

26.02.2017

2

0 26.02.2017

Der Seniorenfasching im Pfarrheim St. Josef war wieder ein voller Erfolg. Die Stimmung war bestens, denn die Bewohner und ihre Gäste hatten einmal Zeit, die Sorgen des Alltags zu vergessen.

Freihung. (prö) Die Gästeliste war lang: Bärbel Mohl, die Leiterin der Seniorengemeinschaft, freute sich über das Kommen des Schultheaters mit Regisseurin Michaela Makita. Mit von der Partie waren auch die Seniorentanzgruppe "Fit ins Alter" mit ihrer Vortänzerin Susi Roth und Margarete Hirsch von der AOVE, die die Senioren praktisch in das Thema "Meditativer Tanz" einführte.Das Programm eröffneten die Darsteller des Schultheaters, die die Geschichte von Jan erzählten, der als Fremder in der Gemeinde ankam und nach Freunden suchte. Bei all den jungen Leuten, die ihm begegneten und die er freundlich ansprach, stieß er auf Ablehnung. Als er wieder einmal einsam auf einer Bank saß, traf er Susi, die vom Einkaufen mit vollen Taschen ankam. Jan bot sich an, ihr die Taschen nach Hause zu tragen. Nach anfänglichem Zögern war Susi damit einverstanden. Sie lud Jan zum Kaffee ein und beide wurden Freunde. Nach einiger Zeit begegneten sich die jungen Leute, die zu Jan so abweisend waren, wieder und alle plagte deshalb das schlechte Gewissen. Am Ende des Stückes, das gut in unsere Zeit passt, boten sie Jan auch ihre Freundschaft an. Die jungen Schauspieler bekamen viel Applaus.Ein weiterer Höhepunkt war der Einmarsch der Tanzgruppe "Fit ins Alter", die einen flotten Tüchertanz aufs Parkett legte. Margarete Hirsch zeigte, wie man sich beim Tanz im Sitzen rhythmisch bewegen kann. Die Übungen machten Spaß und luden zum Mitmachen ein,wenngleich dabei Konzentration gefordert war. Den Abschluss bildeten die Mitglieder die Seniorentanzgruppe, die als Afrikanerinnen verkleidet waren.