02.02.2017

Großschönbrunn. Die drei Jagdpächter hatten zum alljährlichen Wildessen ins Pfarrheim geladen. Stellvertretend für die anderen zwei begrüßte Josef Prüll die Jagdgenossen von Großschönbrunn. Er bedankte sich für die zahlreiche Teilnahme und die angenehme Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. Ebenso freute sich Prüll, dass es ihm bei der Vergabe ermöglicht wurde, seine Jagdpacht weiterführen zu dürfen.

Jagdvorsteher Richard Iberl sagte, es sei ihm eine besondere Ehre, Jagdpächter Clemens Regauer für dessen korrekte und zuverlässige Ausübung der Jagd auf dessen Bogen in den vergangenen 39 Jahren zu danken. "Da war ich noch nicht geboren, da ging Clemens Regauer bei uns schon jagen", so Iberl. Bedingt durch sein zwischenzeitlich hohes Alter von 96 Jahren und den Wegzug seines Sohnes Clemens jun., der ihn seit Jahren bei der Jagdausübung tatkräftig unterstützt hat, gab Regauer kein neuerliches Angebot ab. Er scheidet zum Ende des Jahres aus.Da Clemens Regauer senior, der sich im Allgemeinen noch guter Gesundheit erfreut, nicht am Wildessen teilnehmen konnte, überreichte der Vorstand dessen Sohn die Dankurkunde und einen Präsentkorb.Regauer jun. werde die Geschenke und den Dank weiterleiten. Er bedankte sich ebenso namens der ganzen Familie Regauer für die jahrzehntelange gute und angenehme Zusammenarbeit und wünschte den Jagdgenossen und seinem Nachfolger weiterhin alles Gute. Den Jagdbogen übernimmt Daniel Schnittger, den die Jagdgenossen damit bei der Jagdvergabe betraut haben.