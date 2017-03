Kultur Freihung

07.03.2017

Musikalische und gesangliche Höhepunkte boten die beteiligten Sänger und Musiker den zahlreichen Zuhörern beim Benefizkonzert in der Dreifaltigkeitskirche zugunsten der Renovierung des Gotteshauses. Der Kirchenchor Freihung, der Jugendchor Großschönbrunn, der Schützenchor Seugast, die Seugaster Stubenmusi, das Orchester Pfreimd und besonders der Posaunenchor Thansüß boten den Besuchern Musik auf hohem Niveau.

Mit dem Vorspiel und Vers "Gott gab uns Atem" von Peter Tilmann/Reinhard Gramm eröffnete der Posaunenchor unter Leitung von Heinrich Müller das Konzert. Nach einleitenden Worten von Pfarrer Bernhard Huber zeigte der Kirchenchor Freihung unter Leitung von Christine Meier sein ganzes Können mit den Liedern "Ich danke meinen Gott" und "Suchen und fragen, hoffen und sehn" von Michel Scouarnec. Begleitet wurde der Chor von Armin Spies an der Orgel.Hervorzuheben sind aber auch die instrumentalen Beiträge "Hymnus Aeterne Rex" von Michael Haller und "Air - Maestoso" von Georg Friedrich Händel, die das Orchester Pfreimd unter Leitung von Winfried Stiller vortrug. Stimmungsvoll präsentierte sich den Zuhörern der Schützenchor Seugast unter Leitung von Hans Siegert mit den Liedern "Schutzfrau des Bayernlandes" von Helmut Gärtner und "Gott grüße dich" von Julius Sturm. Bei dem Gesangsstück "Schwarze Madonna" glänzte Hans Siegert als Solist.Ganz besinnlich wurde es, als die Seugaster Stubenmusi unter Leitung von Gerhard Lehner die "Rosenkranzweise" von Hans Auer und das Abendlied "Erev Ba" aus Israel intonierte. Der Jugendchor Großschönbrunn unter Leitung von Michaela Stauber sang die Lieder "Zieh den Kreis nicht zu klein" und "I will follow him".Mit dem Stück "The Prince of Denmark" mit Heinrich Müller an der Orgel rundete der Posaunenchor das Konzert ab. Am Ende des einstündigen Programms sangen die Zuhörer gemeinsam mit allen Chören "Großer Gott wir loben dich". Langanhaltender Beifall belohnte die Mitwirkenden. Pfarrer Bernhard Huber bedankte sich bei ihnen, besonders aber bei den Organisatoren.