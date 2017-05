Kultur Freihung

16.05.2017

2

0 16.05.2017

"Haben Sie schon mal im Dunkeln geküsst?" Diese intime Frage stellt Peter Wittmann aus dem Off und lässt erahnen, wohin die musikalische Reise an diesem Abend in der Kulturscheune Elbart gehen soll.

Reise in Vergangenheit

Gefühlvoller Begleiter

Von Stefan VoitDie Lokalität passt bestens: Eine feine Kleinkunstbühne mit interessiertem Publikum, ein wohl gestimmter Flügel und zwei Experten dieser Zeit. Gemeint sind die 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, als Lebenslust und Frivolität gerade in den Schlagern eindeutig zweideutig ausgesprochen werden. Peter Wittmann, Chef und "Spiritus Rector" des Weidener Ballhausorchesters und Horst Plössner, sein langjähriger Begleiter am Klavier, wissen genau, wie sie ihre Zuhörer packen müssen. "Mein Hund beißt jede hübsche Frau ins Bein" heißt ihr Programm und damit stellen sie von vornherein klar, dass es jede Menge Süffisantes zu hören gibt.Zerstreuung und Amüsement gehörten damals zum Lebenshunger der Menschen, als der Erste Weltkrieg gerade vorbei war und der Zweite noch nicht begonnen hatte. Es ist eine Reise in die Welt der Chansons und literarischen Couplets, die Wittmann geschickt zwischen die Lieder steckt. Humorvolles und Nachdenkliches von Wolfgang Borchert oder Kurt Schwitters, von Francois Villon oder Joachim Ringelnatz und von Bert Brecht bis Georg Kreisler wechseln sich ab und "würzen" so den kurzweiligen Abend.Wittmann lädt ein zu einer Reise, die zunächst an die "Bar zum Krokodil" führt und an der man gesteht, dass man "So scharf auf Erika" ist. Er stellt die Frage, ob denn Liebe Sünde sein kann und erklärt, warum "Fräulein Niemand Herrn Sowieso" liebt.Diese Irrungen und Wirrungen beschreiben auf liebevolle, ja fast zärtliche, aber auch bitterböse Art die Sehnsucht nach Zweisamkeit, erzählen aber auch von Herz und Schmerz, von Leid und Wehmut. Das Duo weiß, wie es sein Publikum im Erdgeschoss und in der "Belle Etage" im Obergeschoss - dort hinauf wird das Konzert nämlich auf eine Leinwand übertragen - packen und begeistern muss.Evergreens, Klassiker, Balladen, gekonnte Zwischenansagen: Die Grandezza von Wittman in rotem Anzug als Conférencier und Sänger passt genau in diese Zeit. Plössner erweist sich als kongenialer Begleiter, der am Flügel immer den richtigen Ton setzt. Ob Comedian Harmonists, Hans Albers, Zarah Leander oder Max Raabe: Die swingende Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts reicht weit bis ins 21. hinein und sorgt noch immer für beste Unterhaltung.