Kultur Freihung

20.01.2017

Einmal mehr hat die Kulturscheune Elbart mit ihrem Konzert zum Jahresauftakt den richtigen Ton getroffen. Die Gäste waren hellauf begeistert. Mit Klassik startet der Veranstalter jeweils in sein neue Programm, und diesmal war der Abend keinem Geringeren als Peter Tschaikowsky (1840 - 1893) gewidmet.

Am Flügel saß die Musikpädagogin und in der Region bekannte Pianistin Jelena Lichtmann. Sie wurde dem Anspruch Tschaikowskys, Menschen mit seiner Musik Freude zu bereiten, in jeder Beziehung gerecht. Sie variierte ihren, bisweilen etwas zu hart daherkommenden Anschlag auf dem Klavier von gefühlvollen, romantischen Tönen bis zu donnernder, vor Leidenschaft bebender Musik. Den emotionalen Stücken hätte man etwas mehr Sanftheit gewünscht.Zwischen den Musikstücken steuerte Hausherr Günter Preuss Wissenswertes über den russischen Komponisten und die im Programm angekündigten Werke bei. Einmal mehr erwies sich dieses Wechselspiel aus Musik und Literatur als eine überaus geglückte, unterhaltsame Symbiose. Langanhaltender Applaus zollte den Akteuren des Abends gebührende Anerkennung, ist Vergleichbares doch eher selten in unserer Region zu hören. Mit Brahms bekanntem Allegretto in der Klavierfassung verabschiedete sich die glänzend disponierte Pianistin, die, wie zu hören war, schon wieder für das nächste Jahr engagiert ist. Präsentiert als Oper Légère geht es mit dem Barbier von Sevilla von Gioachino Rossini am Samstag, 11. Februar, in der Kulturscheune Elbart weiter.___Weitere Informationen: