Kultur Freihung

24.03.2017

Es war eine literarisch-musikalische Darbietung mit Melodramen, die zum Nachdenken anregten - aber auch zum Schmunzeln. Selbst Freunde schauriger Geschichten kamen in der Kulturscheune Elbart auf ihre Kosten. Zwei junge Damen, Katja Schumann als Sprecherin und die Pianistin Cornelia Weiß, geboren in Vilseck, wagten das Experiment, das Leben aus der Perspektive von bedeutenden Persönlichkeiten wie Albert Einstein oder Wilhelm Busch zu betrachten.

Die Kulturscheune Elbart bot ihren Gästen damit einmal mehr ein Programm, das nicht gängigen Veranstaltungs-Mustern folgte. So erlebten die Zuhörer Melodien und Dramen, kurz Melodramen - eine Synthese aus Geschichten und Musik. Zentrale Botschaft der Veranstaltung war ein Zitat von Albert Einstein, der schon früh philosophisch feststellte: "Menschen, Pflanzen oder kosmischer Staub: Wir tanzen alle nach einer bestimmten Melodie, die aus der Ferne von einem unsichtbaren Pfeifer angestimmt wird."Was herauskam, war ein unterhaltsamer Abend mit allerlei Gedanken über das Leben im Allgemeinen und im Besonderen, im Kontext vieler Alltags-Begebenheiten, immer wieder gewürzt mit Humor, aber auch mit Gänsehaut-Gefühlen. Bemerkenswert und gleichzeitig hinreißend war das Klavierspiel von Cornelia Weiß, die mit Verve und großem körperlichen Einsatz die auf die Texte abgestimmten, zweifellos nicht einfach zu spielenden Stücke makellos präsentierte. Punktgenau setze die Rezitatorin, von Beruf Sprachpädagogin und Sängerin, mit Texten ein und variierte ihre Stimme, wie es die Handlung gerade erforderte.Wie Yin und Yang verschmolzen so Musik und Texte zu einem einheitlichen Bild: Kein alltägliches Programm, das aber gut in die Fastenzeit passte.Am Samstag, 8. April, heißt es in der Kulturscheune Elbart "Zwei alte Schachteln packen aus" - getreu dem Motto: "Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel - man weiß nie, was drin ist." Karten und weitere Infos im Internet ( www.kulturscheune-elbart.de).