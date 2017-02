Kultur Freihung

20.02.2017

Elbart. "Du bist für mi wia a Zoigl in da Wüste", "I mooch di" oder "I löib di": Unter diesem Motto bot die Kulturscheune Elbart ein Valentinstag-Special mit Hubert Treml. Der Musikpoet, Entertainer und Wortspieler scheute dabei auch vor etwas zweideutigen Liebeserklärungen nicht zurück. Der Valentinstag gelte schon immer als Tag der Liebe, sagte Treml. Üblicherweise schenken "die Herrn der Schöpfung" ihrer Angebeteten als Ausdruck der Zuneigung Blumen oder Pralinen - ein nonverbales "Ich liebe dich" könnte man sagen.

Hubert Treml forscht seit Jahren in der ganzen Oberpfalz und sammelt bei vielen seiner Auftritte, wie nun auch in der Kulturscheune Elbart, gängige und für den Hausgebrauch genutzte, ernste, lustige, aber auch zweideutige Formulierungen der berühmten drei Worte "Ich liebe Dich". Inzwischen hat er schon ein kleines Büchlein darüber veröffentlicht.Wie man dessen zweideutigen Titel "Du kannst mi gern hom" - gleichzeitig Motto des Abends - zu deuten hat, kommt wohl sehr auf die Situation und die jeweilige Betonung an. So nahm Treml die Besucher in der ausverkauften Kulturscheune mit auf einen amüsanten und liederreichen Streifzug durch die Oberpfalz der Liebe. Auch gesanglich wurden die Gäste bestens unterhalten. Natürlich durften die Hommage ans "Annamirl hinter dem Stodltürl" und das Lied von der "Selber g'machten Erdbeermamalad" nicht fehlen.Bemerkenswert, welche Bühnenpräsenz Treml, der wie selbstverständlich seine Gitarre streichelt und in der Stimme beliebig variiert, über zwei Stunden an den Tag legte. Nicht weniger routiniert und gekonnt agierte sein Partner Franz Schuier auf dem weiß-schwarzen Tastenfeld des Keyboards und der Melodika. Das Duo versteht sich seit vielen Jahren blind und kann situativ improvisieren. Schnell gelang es den inzwischen über die Oberpfalz hinaus bekannten Interpreten, ihr Publikum zu begeistern und für gute Stimmung zu sorgen. Kein Wunder, dass die eher zur Zurückhaltung neigenden Oberpfälzer im Rhythmus der Musik mitklatschten und immer wieder Refrains mitsangen. "A schöner Valentinsdoch", wie viele Gäste empfanden, der manchem männlichen Begleiter ersparte, sich selbst Liebeserklärungen auszudenken.Weiter geht es in der Kulturscheune Elbart am Samstag, 11. März, mit "Menschen, Pflanzen oder kosmischer Staub ...", einem literarisch-musikalischen Abend. Infos und Buchung im Internet ( www.kulturscheune-elbart.de).