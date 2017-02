Kultur Freihung

19.02.2017

Große Oper - trés légére (ganz leger), das bedeutet: eine Stimme, ein Piano und eine komplette Oper. Zwischen den Arien amüsante Anekdoten und allerlei Wissenswertes über das Libretto und den Komponisten. Dies alles in stimmungsvoller Atmosphäre.

Musikalisches Feingefühl

Einsätze punktgenau

So kennt man die Kulturscheune Elbart, die am Samstag mit dem Barbier von Sevilla eine klassische opera buffa, eine musikalische Komödie, im Programm hatte. Wer vielleicht zunächst skeptisch war, ob oder wie eine Oper im "Taschenbuch-Format" aufgeführt werden kann, wurde schnell eines Besseren belehrt. So sang, spielte und moderierte sich die überaus wandlungsfähige Hauptakteurin und Sopranistin, Franziska Dannheim, blitzschnell in die Herzen des Publikums.Unterstützt wurde sie von ihrer kongenialen Partnerin und Pianistin, Jeong-Min Kim, die mit großem musikalischem Feingefühl und virtuosem Spiel die brillanten Melodien dieser Belkanto-Oper vortrug. Das vielen Opern eigene Verwirrspiel, mit wechselnden Rollen der Protagonisten und unvorhersehbaren, ja fast schicksalhaften Wendungen, ist im Barbier von Sevilla regelrecht Programm. Eine intrigante und doch höchst amüsante Geschichte des liebestollen Grafen Almaviva und der von ihm angebeteten Rosina, dem Mündel des geldgierigen Dr. Bartolo, der selbst ein Auge auf Rosina, respektive auf deren reiche Mitgift geworfen hat.Mit wunderbarer, wohltemperierter Belkanto-Stimme und großem komödiantischen Talent verkörperte Franziska Dannheim die unterschiedlichsten Charaktere des als Karnevalsoper geschaffenen Stückes. Auch wenn sie als Sopranistin nicht immer überzeugend die männlichen Partien in wechselnder Tenor-, Bariton- oder Bass-Stimmlage sang, kompensierte sie den geschlechtsspezifischen Mangel reichlich durch ihre schauspielerischen Fähigkeiten.Selbst bei der Moderation und Szenenschilderung schlüpfte sie unwillkürlich in die den Hauptdarstellern zugedachten Rollen. Total präsent, temperamentvoll, gestenreich und voller Emotion wurde sie allen Charakteren der Oper gerecht. Bemerkenswert auch die einfühlsame Begleitung am Flügel durch Jeong-Min Kim, deren Einsätze bei der Spontanität ihrer Partnerin nicht immer planbar waren und doch punktgenau erfolgten. Beide Künstler ließen zu keinem Zeitpunkt die sonst gewohnte große Besetzung im Orchestergraben und auf der Bühne vermissen.Ein großartiger Abend mit zwei gut aussehenden, charmanten Damen, denen für ihren gelungenen Auftritt mit stürmischem Applaus gedankt wurde. Mit dem Trinklied der Violetta aus der Verdi-Oper "La Traviata", einem echten Opernschmankerl, fand die vom Publikum begeistert angenommene Aufführung ihren krönenden Abschluss.Am Samstag, 11. März, findet in der Kulturscheune ein literarisch-musikalischer Abend mit der aus Vilseck stammenden Pianistin Cornelia Weiß statt. Buchung und Info unter www.kulturscheune-elbart.de.