Kultur Freihung

31.01.2017

4

0 31.01.2017

"Der Barbier von Sevilla - Oper légère" ist ein absolutes Feuerwerk an brillanten Melodien. Verliebt, rasiert, verheiratet - die Kurzfassung von Gioachino Rossinis Meisterwerk, geplant als Karnevalsoper, was deutlich zu hören ist. Franziska Dannheim präsentiert als charmante Opern-Verführerin alle Rollen im amüsant intriganten Liebesplan des Grafen Almaviva und seiner Rosina. Jeong-Min Kim ist ihre kongeniale Partnerin am Flügel, die mit virtuosem Spiel und Feingefühl in keiner Sekunde den Orchesterklang vermissen lässt. Oper légère begeistert Einsteiger und Kenner - am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr in der Kulturscheune Elbart (bei Freihung, Kreis Amberg-Sulzbach). Weitere Infos online: www.kulturscheune-elbart.de. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz