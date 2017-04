Politik Freihung

28.04.2017

"Nicht um jeden Preis wollen wir die Dorferneuerung in Großschönbrunn durchziehen", stellte Bürgermeister Norbert Bücherl bei der Sitzung des Marktgemeinderats Freihung fest. Der Grund: Das einzige Angebot liegt um 35 Prozent über der Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros.

Großschönbrunn soll "aufgemöbelt" werden, aber die Dorferneuerung ist ins Stocken geraten. Bei einer gut besuchten Informationsveranstaltung hatten Bürgermeister Norbert Bücherl und der beauftragte Planer Reiner Schönberger in groben Zügen dargelegt, wie Dorfplatz, Kreuzweg und das neue Schlammauffangbecken neu gestaltet werden könnten.In der Gemeinderatssitzung bedauerte Bücherl, dass auf die öffentliche Ausschreibung hin nur sieben Unternehmen das Leistungsverzeichnis angefordert hätten und nur eine Baufirma aus der Region dann ein Angebot mit fast 350 000 Euro abgegeben habe - fast 100 000 Euro mehr als die vom Ingenieurbüro Schönberger geschätzten Baukosten. In der Bürgerversammlung hatte die Meinung vorgeherrscht, dass bei dieser Kostendifferenz eine weitere Ausschreibung sinnvoll wäre. Und auch der Gemeinderat plädierte für diesen Schritt, denn nur dem einzigen Angebot zuzustimmen, sei keine sachgerechte und wirtschaftliche Entscheidung. Auf konkrete Anfrage sah sich Reiner Schönberger in der Lage, binnen eines halben Jahres eine weitere Ausschreibung zu veranlassen. Kämmerer Max Heindl meinte, dass die Dorferneuerung in Großschönbrunn kommen müsse, aber nicht zu jedem Preis. Damit war die Abstimmung im Gemeinderat nur noch Formsache. Die Vergabe wurde einstimmig verschoben, die Maßnahme wird erneut ausgeschrieben.Einig waren sich die Gemeinderäte auch hinsichtlich Erneuerungsmaßnahmen am Wasserwerk, die laut Kostenberechnung mit fast 190 000 Euro zu Buche schlagen. Hier allerdings liegt man gut 10 000 Euro unter der ursprünglichen Kostenschätzung. Ohne Gegenstimme wurde eine Baumaßnahme in Thansüß bewilligt. Und auch die Feuerwehr Seugast wurde vom Gemeinderat wohlwollend behandelt. Der Zuwendungsantrag für ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug darf gestellt werden, denn das alte Feuerwehrauto hat bereits gut 30 Jahre auf dem Buckel.Am Gerätehaus in Seugast muss nachgebessert werden, weil schon jetzt Platzmangel herrscht und das neue Fahrzeug geringfügig größer ist. Es passt zwar in den Stellplatz, aber im Ernstfall muss es erst aus dem Gerätehaus gefahren werden, damit genügend Platz zum Umziehen ist. Die aktuellen Platzverhältnisse widersprächen allen gesetzlichen Vorgaben zur Unfallverhütung, betonte der Seugaster Kommandant Dieter Graf. Der Gemeinderat billigte den Zuwendungsantrag einstimmig, über geringfügige Umbaumaßnahmen am Gerätehaus ist noch zu entscheiden.Für die Kläranlage bewilligte der Gemeinderat ein neues Kleinfahrzeug, dessen Anschaffungskosten Kämmerer Heindl mit 10 000 Euro bezifferte. Fast 110 000 Kilometer in zwölf Jahren hätten am alten Gefährt Abnutzungserscheinungen hinterlassen. Der nächste TÜV sei noch zu schaffen, aber größere Reparaturen seien nicht wirtschaftlich.