Politik Freihung

12.02.2017

Die einfache Dorferneuerung Großschönbrunn und der Kauf eines Einsatzfahrzeuges für die Feuerwehr waren die beiden beherrschenden Themen bei der Sitzung des Freihunger Marktgemeinderats. Ingenieur Reiner Schönberger stellte die abschließenden Planungen für die Neugestaltung des Dorfplatzes in Großschönbrunn vor. Die Kosten bezifferte er auf 307 279 Euro brutto. Das Amt für Ländliche Entwicklung habe etwa 105 000 Euro an Zuschüssen in Aussicht gestellt.

Fahrzeug für Feuerwehr

6707 Euro für Vereine

Bürgermeister Norbert Bücherl informierte die Marktgemeinderäte über ein neu aufgelegtes Sonderförderprogramm für die Dorferneuerung. Sofern Freihung die Kriterien erfüllt, könnte eine zusätzliche Förderung von zehn Prozent erreicht werden. Nach der Beratung beschloss der Marktgemeinderat: Der Planung wird zugestimmt. Gleiches gilt für die Kostenberechnung. Zudem soll ein Antrag auf Erhöhung des Fördersatzes beim Amt für Ländliche Entwicklung gestellt werden. Sobald die Voraussetzungen für eine Ausschreibung vorliegen, soll diese auch öffentlich erfolgen. Vorab sollen Anlieger über die Kosten in einer Versammlung informiert werden.Ein weiteres Thema war das Ergebnis der Ausschreibung eines HLF 20 für die Feuerwehr Freihung. Dem Gremium lag eine Empfehlung des Lappersdorfer Ingenieur-Büros Diem vor, die Verwaltungsamtmann Max Heindl erläuterte. Das Fahrzeug kostet 380 140 Euro und damit 5300 Euro weniger als angekommen. Der Marktrat stimmte dem Angebot zu.Nächster Punkt war die Stellungnahme des Marktes zur Änderung der Neufassung des Regionalplans Oberpfalz Nord. Konkret ging es um das Kapitel Verkehr. Bücherl erläuterte die Hintergründe und gab die Inhalte der Freihunger Stellungnahme bekannt. Diese beinhaltet als Schwerpunkt die Bereiche Schienenverkehr (Haltepunk Thansüß, behindertengerechte Züge) und den Straßenbau (Ortsumgehung Tanzfleck, Ausbau der Staatsstraße 2123). Zudem beschäftigte sich das Gremium mit der Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform für das Jahr 2015. Hier ist jährlich ein Bericht zu erstellen, wenn der Kommune mindestens fünf Prozent der Anteile eines Unternehmens gehören. 2015 betrug die Beteiligung der Gemeinde an der AOVE-Gesellschaft für regionale Entwicklung, 7,62 Prozent und an der AOVE-Bioenergie 7,16 Prozent. Die Ausgaben beschränkten sich auf die gesetzlichen Erfordernisse.Genehmigt wurden auch Zuschüsse für Vereine. Die Gemeinde stellt für das vergangene Jahr 6707 Euro zur Verfügung. Abschließend beschloss das Gremium die Aufhebung der Geheimhaltung von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen.