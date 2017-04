Politik Freihung

25.04.2017

16

0 25.04.201716

Bei einer Gegenstimme hat der Marktgemeinderat Freihung den Haushaltsplan für 2017 Euro genehmigt. Bei einem Volumen von 7,3 Millionen Euro betrug der Schuldenstand zum 1. Januar 3 773 867 Euro. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1428 Euro.

Eine Gegenstimme

30 Prozent mehr

Freihunger Haushalt 2017

Rahmendaten

Verwaltungsetat 4 488 200 Euro Vermögensetat 2 817 780 Euro Gesamthaushalt 7 305 980 Euro



Verbindlichkeiten



Schuldenstand 3 773 867 Euro Pro-Kopf-Verschuldung 1428 Euro geplante Darlehensaufnahme 1 000 000 Euro



Verbindlichkeit Nebenetat



Neubau des Feuerwehrhauses 796 030 Euro



Steuerhebesätze



Grundsteuer A und B 350 % Gewerbesteuer 360 %



Verwaltungshaushalt



Wichtige Einnahmeposten



Straßenunterhaltungs-Zuschuss 100 000 Euro Kanalbenutzungs-Gebühren 400 000 Euro Wasserverbrauchs-Gebühren 195 000 Euro Zuschuss Kindergartenpersonal (staatlicher Anteil) 214 000 Euro Grundsteuern A und B 217 500 Euro Einkommensteuer 1 250 000 Euro Schlüsselzuweisung 960 000 Euro Gewerbesteuer 300 000 Euro



Wichtige Ausgabeposten



Kindergartenzuschuss 36 000 Euro Personalausgaben 927 700 Euro Straßenunterhalt 100 000 Euro Gastschulbeitrag 90 000 Euro Schülerbeförderung 68 000 Euro Unterhalt Wasserversorgung 256 000 Euro Unterhalt Entwässerung 447 350 Euro Kreisumlage 1 015 000 Euro



Vermögenshaushalt



Wichtige Einnahmeposten



Investitionspauschale 136 500 Euro Zuführung zum Vermögenshaushalt 474 780 Euro Beitragseinnahmen 120 000 Euro Darlehensaufnahme 1 000 000 Euro Zuschüsse und Zuweisungen 763 000 Euro



Wichtige Ausgabeposten



Erwerb von Grundstücken 281 500 Euro Straßensanierung 90 000 Euro Dorferneuerung Großschönbrunn 596 500 Euro Gemeindeverbindungsstraße Freihungsand 280 000 Euro Feuerwehrfahrzeuge 200 000 Euro Wasserversorgung 110 000 Euro Entwässerungsanlage 112 000 Euro Abfinanzierung Feuerwehrhaus 100 000 Euro Tilgung von Darlehen 280 000 Euro Zuführung zu Rücklagen 63 280 Euro (prö)

Vor der Abstimmung sagte Bürgermeister Norbert Bücherl, dass man aufgrund der vielen Investitionen nicht umhingekommen sei, im Haushalt eine Darlehensaufnahme von einer Million Euro vorzusehen. Inwieweit diese von der Kommunalaufsicht am Landratsamt genehmigt werde, sei nicht abzuschätzen, sagte Bücherl. Er sei aber guter Dinge. Wegen der weiterhin angespannten Finanzlage der Gemeinde und der geplanten Investitionen wie dem Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Freihungsand, der Dorferneuerung Großschönbrunn und der Investitionen für das Feuerwehrwesen werde die Haushaltsdisziplin verstärkt in den Fokus rücken, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht aufs Spiel zu setzten, sagte Bücherl."Investitionen in die Daseinsfürsorge können nur noch mit erhöhten staatlichen Zuwendungen oder mit finanziellen Leistungen der Bürgerschaft anhand von Steuern, Beiträgen und Gebühren zeitnah umgesetzt werden", kündigte der Bürgermeister an. Kämmerer Max Heindl stellte den Haushalt in Zahlen vor. Der vorgelegte Haushaltsplan und Finanzplan wurde mit 14 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme von 2. Bürgermeister Helmut Klier genehmigt.Ein weiteres Thema war das Ergebnis der Ausschreibung und die Auftragsvergabe für die Baumaßnahmen zur Dorferneuerung Großschönbrunn. Das beauftragte Ingenieur-Büro Schönberger hatte die Maßnahmen Dorfplatz, Schlammfangbecken und Kreuzweg-Sanierung ausgeschrieben. Als einzige gab die Firma Pichl aus Freudenberg ein Angebot ab. Das aber überschritt die vom Büro Schönberger berechneten Kosten um mehr als 30 Prozent.Deshalb empfahl Max Heindl, von einer Auftragsvergabe Abstand zu nehmen. Der Kämmerer führte dies darauf zurück, dass die Bauwirtschaft derzeit wegen der niedrigen Zinsen mit Bauaufträgen "äußerst gesättigt ist und entsprechend taxiert". Er riet, die Ausschreibung mit der Begründung, dass kein marktgerechtes Angebot abgegeben worden sei, aufzuheben und zu einem anderen Zeitpunkt, etwa Endes des Jahres, erneut auszuschreiben. Bei der Baumaßnahme sei keine Eile geboten, denn der Dorfplatz sei befestigt und befahrbar. Den Anliegern wäre es schwer zu vermitteln, wenn die umlagefähigen Kosten von bisher 75 000 auf 100 000 Euro steigen würden.Mehrere Räte plädierten dafür, das Angebot trotzdem anzunehmen und mit den Arbeiten zu beginnen. Klaus Siegert befürchtete, dass bei einer erneuten Verschiebung der Maßnahme die Dorferneuerung Großschönbrunn gestorben sei. Nach kontroverser Debatte beschloss man, den Punkt zurückzustellen und das Ausschreibungsergebnis erst mit den Großschönbrunnern zu besprechen.