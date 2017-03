Politik Freihung

23.03.2017

19

0 23.03.201719

Einigkeit bei den kommenden Wahlen, starker Blick nach vorne, gemeinsam die CSU stärken. "Das ist unsere Devise bis 2020", betont Vorsitzende Erika Urban in der Hauptversammlung.

Die Neuwahl unter Leitung von Kreisvorsitzendem Harald Schwartz verlief wie am Schnürchen mit jeweils einstimmigen Voten. Erika Urban bleibt an der Spitze. Ihr neuer Stellvertreter ist der Thansüßer Stefan Blind. Schatzmeister bleibt Reinhard Urban. Neue Schriftführerin ist Sidonie Strobel, Thansüß. Beisitzer sind Franz Böhm, Tanzfleck, und Christoph Uwer, Elbart. Als Kassenprüfer fungieren Karl-Heinz Müller und Uwer. Delegierte zur Kreisversammlung sind Urban, Blind und Strobel.Aktuell zählt der Ortsverband 32 Mitglieder. Urban reflektierte die Aktivitäten im politischen, gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Einen positiven Abschluss legte Reinhard Urban vor. Jürgen Grundler bat um Verständnis für die Niederlegung seiner politischen Ämter aus gesundheitlichen Gründen. Der Vorsitzenden dankte er für ihre gute Arbeit. "Es ist schwer, junge Leute für die Partei zu gewinnen, aber wir sind auf einem guten Weg." Grundler bat den Blick auf 2020 zu richten und baldmöglichst die Weichen zu stellen.Die Vorsitzenden Franz Luber (Großschönbrunn) und Sebastian Weiß (Seugast) bekräftigten die Zusammenarbeit auf Gemeindeebene. Ziel sei ein Wechsel im Rathaus.Fraktionssprecher Helmut Wurzelbacher berichtete aus der Gemeindepolitik. Der Grunderwerb für die Industriestraße sei getätigt. Nach der Ausschreibung könne heuer die Umsetzung des ersten Bauabschnitts vom Bahnhof bis zum Anwesen Sittl mit Fortführung des Geh- und Radwegs erfolgen. Auch der Plan für die Dorferneuerung Großschönbrunn stehe. Ein Geh- und Radweg bis zur Einmündung Krickelsdorf sei mit aufgenommen. Wegen neuer Baugebiete in Seugast und Großschönbrunn laufen die Grundstücksverhandlungen, sagte Wurzelbacher. Die Politik von Angela Merkel bürgt für wirtschaftliche Stabilität und praktisch Vollbeschäftigung. Deutschland ist in Europa die Nr. 1" betonte Landtagsabgeordneter Schwartz.