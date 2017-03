Politik Freihung

21.03.2017

13

0 21.03.201713

Einigkeit zeigen bei den kommenden Wahlen, nach vorne schauen und die CSU stärken - dies gab Vorsitzende Erika Urban in der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbands Freihung als Devise bis 2020 aus. "Wir wollen auf kommunaler Ebene gute Arbeit leisten, damit wir da vorankommen", sagte sie.

"Auf einem guten Weg"

Neue Baugebiete

Kritik an Martin Schulz

Vorstand Vorsitzende: Erika Urban Stellvertreter: Stefan Blind



Schatzmeister: Reinhard Urban



Schriftführerin: Sidonie Strobel



Beisitzer: Franz Böhm und Christoph Uwer



Kassenprüfer: Karl-Heinz Müller und Christoph Uwer



Delegierte zur Kreisversammlung: Erika Urban, Stefan Blind und Sidonie Strobel (bk)

Die Neuwahl des Vorstands verlief wie am Schnürchen mit jeweils einstimmigen Voten. Aktuell zählt der CSU-Ortsverband 32 Mitglieder. Erika Urban reflektierte die Aktivitäten im politischen, gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Einen positiven Abschluss legte Kassier Reinhard Urban vor.Jürgen Grundler bat um Verständnis, dass er aus gesundheitlichen Gründen seine politischen Ämter niederlegt. Der Vorsitzenden dankte er für ihre gute Arbeit. "Es ist schwer, junge Leute für die Partei zu gewinnen, aber wir sind auf einem guten Weg." Grundler bat den Blick auf das Jahr 2020 zu richten und baldmöglichst die Weichen zu stellen. Die CSU-Vorsitzenden Franz Luber (Großschönbrunn) und Sebastian Weiß (Seugast) bekräftigten die Zusammenarbeit auf Gemeindeebene. Ziel sei ein Wechsel im Rathaus, sagte Weiß.Fraktionssprecher Helmut Wurzelbacher berichtete aus der Gemeindepolitik. Der Grunderwerb für die Industriestraße sei getätigt. Nach der Ausschreibung könne heuer die Umsetzung des ersten Bauabschnitts vom Bahnhof bis zum Anwesen Sittl mit Fortführung des Geh- und Radwegs erfolgen. Auch der Plan für die Dorferneuerung Großschönbrunn stehe. Ein Geh- und Radweg bis zur Einmündung Krickelsdorf sei mit aufgenommen. Wegen neuer Baugebiete in Seugast und Großschönbrunn liefen die Grundstücksverhandlungen, sagte Wurzelbacher."Die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel bürgt für wirtschaftliche Stabilität und praktisch Vollbeschäftigung. Deutschland ist in Europa die Nummer eins", betonte CSU-Kreisvorsitzender Harald Schwartz.Das erklärte Ziel des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz sei, Kreuze und andere Symbole aus Schulen und Behörden zu verbannen. Der Landtagsabgeordnete sprach auch das Integrationsgesetz und die Gender-Debatte an.