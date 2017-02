Politik Freihung

Teresa Roth, Mathias Mägerl, Marcel Hagen und Johannes Kummer sind vier junge Bürger der Marktgemeinde Freihung. Das Quartett erfuhr bei einem Festempfang im Rathaus eine Ehrung für seine herausragenden schulischen und beruflichen Leistungen.

Bürgermeister Norbert Bücherl würdigte in Anwesenheit von Repräsentanten der Gemeinde und der Eltern die Erfolge der jungen Leute.Mathias Mägerl ist laut dem Bereichsleiter Landwirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Reinhold Kräckl, ein Paradebeispiel für viele Bauernkinder. In seiner Laudatio sagte der Landwirtschaftsdirektor, dass bei ihm die Begeisterung für den Bauernstand von Kindesbeinen an zu spüren sei. Besonders die Freude am Umgang mit den Tieren sei Mägerl angeboren. Da der landwirtschaftliche Betrieb seiner Eltern mittelgroß gewesen war, erlernte er den Beruf des Industriemechanikers. Bevor er dann doch den elterlichen Betrieb übernahm, absolvierte er eine Ausbildung zum Landwirt mit Berufsgrundschuljahr in Neustadt und betrieblichem Lehrjahr bei einem Ausbildungsbetrieb. Nach erfolgreicher Gehilfenprüfung besuchte Mägerl die Landwirtschaftsschule in Nabburg, die er erfolgreich als Wirtschaftler für Landbau abschloss. Anschließend machte der junge Mann die Meisterausbildung beim Fortbildungszentrum in Almesbach. Er gehörte zu den besten Landwirtschaftsmeistern in Bayern und wurde von Staatsminister Helmut Brunner mit dem bayerischen Meisterpreis geehrt.Teresa Roth konnte wegen ihres Zahnmedizinstudiums in Freiburg zur Ehrung nicht anwesend sein, sagte Bürgermeister Norbert Bücherl. Die Tochter von Zahnarzt Dr. Roland Roth hatte stets den Wunsch gehegt, Zahnmedizin zu studieren. Da sie den Numerus Clausus mit ihrer Abiturnote nicht erreicht hatte, begann sie eine dreijährige Ausbildung als Zahntechnikerin, um die Wartezeit für das Studium sinnvoll zu gestalten. Für den hervorragenden Abschluss mit der Note 1,0 wurde sie bei der Freisprechungsfeier von Regierungspräsident Axel Bartelt mit einer Anerkennungsurkunde ausgezeichnet. Bücherl überreichte stellvertretend der Oma Theresia Roth für ihre Enkeltochter die Anerkennungsurkunde der Gemeinde, die kleine Silbermünze und den Bildband des Marktes.Johannes Kummer absolvierte die dreijährige Ausbildung zum Orthopädieschuhmacher und schaffte die Gehilfenprüfung mit Bravour. Damit erreichte er die Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme am Kammer-Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks für den Bereich Niederbayern-Oberpfalz. Kummer wurde als einer der 60. besten ostbayerischen Gesellen von der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz ausgezeichnet.Marcel Hagen legte nach seiner Ausbildung zum Metzger die Gesellenprüfung mit dem besten Ergebnis im ganzen Bezirk Oberpfalz ab. Dafür zeichnete ihn der Kreishandwerkermeister Hans Weber aus, sagte der leitende Beamte der Marktgemeinde Freihung, Max Heindl, in seiner Laudatio. Die Wolf-Stiftung in Schwandorf zeichnete Hagen mit dem Preisgeld von 1000 Euro aus. 2016 begann Hagen die Ausbildung zum Fleischermeister und war bei der Prüfung erfolgreich. "Mit gerade einmal 19 Jahren ist Marcel Hagen der jüngste Fleischermeister in Deutschland", hob Heindl hervor.Bürgermeister Norbert Bücherl überreichte den Geehrten die Anerkennungsurkunde der Marktgemeinde Freihung, eine kleine Silbermünze sowie den Bildband der Kommune. Anschließend trugen sie sich in das goldene Buch der Marktgemeinde ein.Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde vom kleinen Bläserensemble des evangelischen Posaunenchors Thansüß unter Leitung von Heinrich Müller.