Marktgemeinderat Freihung hebt Wasserpreis an

Politik Freihung

27.12.2016

Die Bewohner der Marktgemeinde Freihung müssen mehr für ihr Wasser bezahlen. Der Gemeinderat erhöhte den Preis pro Kubikmeter von bisher 93 Cent auf 1,05 Euro.

Geld für Breitband

Für die Feuerwehren

Die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung und das Breitbandförderprogramm waren Themen bei der letzten Sitzung des Jahres 2016.Verwaltungsamtmann Max Heindl informierte das Gremium über die von der Verwaltung aufgestellte 3. Aktualisierung der Gebührenbedarfsberechnung des Wasserpreises für die Jahre 2017 bis 2020. Der Marktgemeinderat stimmte dem geschlossen zu. Die Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.Ein weiteres Thema war das Bayerische Breitbandförderprogramm. Heindl informierte über die derzeitige Situation, skizzierte die noch zu erschließenden Bereiche im gesamten Gemeindegebiet und informierte über die weitere Vorgehensweise. Das Gremium beschloss, unterversorgte Gebiete zu vorläufigen Erschließungsgebieten zu benennen und die Areale nach der Markterkundung festzulegen.Heindl erläuterte auch das Breitband-Förderprogramm des Bundes. Geld gibt es unter anderem auch für Beratungs- und Planungsleistungen. Das Programm ermöglicht eine Förderung ohne Beteiligung der Gemeinde von bis zu 50 000 Euro pro Kommune. Nach eingehender Beratung befürwortete das Gremium das Förderprogramm und beauftragte die Verwaltung, einen entsprechenden Antrag zu stellen.Die Marktgemeinde Freihung hat jährlich einen Bericht über seine Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen zu erstellen, wenn ihr mindestens ein Zwanzigstel der Anteile gehört. Dies betrifft die AOVE-Gesellschaft für rechtliche Entwicklung und die Bioenergie der Arbeitsgemeinschaft Obere Vils/Ehenbach (AOVE). Marktrat Reinhard Seidl monierte den ausgewiesenen Verlust der AOVE-Bioenergie.Einstimmig beschloss der Marktgemeinderat, dass der erforderliche Ersatz von Ausrüstungs- und Rettungsgegenständen für die Feuerwehren im gesamten Gemeindegebiet beschafft wird.