28.05.2017

Nach Beschwerden von Bürgern und Jagdgenossenschaften wegen freilaufender großer Hunde sei eine Verordnung gewünscht, sagte Bürgermeister Norbert Bücherl in der Sitzung. Das Problem liege am Herrn und nicht am Hund, unterstrich Stellvertreter Helmut Klier aus eigener Erfahrung. "Anleinen braucht es nicht." FW-Fraktionschef Reinhard Seidl berichtete von drei Hunden, die Kindern auf dem Schulweg zum Bahnhof in Thansüß Angst machten.Für Klaus Meißner gehören Stationen mit Hundekotbeuteln auch dazu, um das Problem mit manchen Hundehaltern zu lösen. "Die wären an etwa 50 Stellen nötig", warf Geschäftsleiter Max Heindl ein. "Wo fangen wir da an, und wo hören wir auf?" Die Entsorgung sei zudem sehr zeitaufwendig. Der Gemeindechef regte die schwerpunktmäßige Einführung von Stationen an. "Wer überwacht eine Verordnung?" fragte Oskar Götz (FW). Sein Fraktionskollege Heinrich Müller bat, zur Verordnung zu stehen und diese zu beschließen. Die Entscheidung wurde jedoch vertagt.Wegen des Erhalts der Ringelbachbrücke müssten die Landwirte künftig einen kleinen Umweg in Richtung Rofach in Kauf nehmen, warb Bücherl um Verständnis. CSU-Sprecher Helmut Wurzelbacher stellte den weiterführenden Antrag, zuerst mit den Anliegern und dem Amt für Abfallwirtschaft wegen der Müllabfuhr zu sprechen. Heindl vereinbart einen Ortstermin. Der Beschluss zur Brückensperrung ist in der nächsten Sitzung vorgesehen.Die Anwohner in der Dr. Hans-Raß-Straße, die vom Zentrum zum Bahnhof führt, klagen speziell im abschüssigen Bereich über zu schnelles Fahren und Lärm. FW-Rat Harald Häusler, selbst Anlieger, hält Fahrbahnverengungen für die beste Lösung. Das Kopfsteinpflaster überträgt durch den Unterbau mit alter Hochofenschlacke den Lärm in die Häuser entlang der Straße, fuhr Bücherl fort. Als Gegenmaßnahme befürworte er eine Zone 30. Wurzelbacher befürchtet, dass dann niemand mehr in diese Straße fahre. "Wir dürfen der Bäckerei Döbereiner das Wasser nicht abgraben." 30 bringe nichts, meinte Anwohner und FW-Rat Harald Häusler. Er brachte Fahrbahnverengungen mit Blitzerkontrollen ins Spiel. Mit Ausnahme des Rathauschefs stimmten alle 13 (Erika Urban fehlte entschuldigt) Anwesenden gegen eine Beschränkung.Der Schützenverein "Gemütlichkeit" Tanzfleck erhält für die 23 000 Euro teure Einführung von elektronischen Schießständen zehn Prozent Förderung. Hier gab es zwei Gegenstimmen.Bürgermeister Bücherl bat, die IG Tanzfleck und den mit 90 Prozent dokumentierten Bürgerwillen zum Bau der B 299 zu unterstützen. Er empfahl den Fraktionen, die Abgeordneten einzuschalten. Keine Einwendungen erhob das Gremium zum Sonderbetriebsplan für den Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage neben der Bahnlinie im Werk Thansüß der Gottfried Feldspat GmbH.Die Feuerwehr Seugast bekommt für das neue TSF 26 500 Euro von der Region. Für das Projekt Nachbarschaftshilfe zugunsten der älteren Bevölkerung betrugen die Ausgaben 10 000 Euro. "9000 Euro kamen als Zuschuss zurück", informierte Bücherl. In der Ortschaft Großschönbrunn halte sich der Schulbusfahrer nicht an die vorgegebene Fahrtlinie, monierte Klaus Siegert (CSU). Heindl versprach sich darum zu kümmern.