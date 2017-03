Politik Freihung

23.03.2017

5

0 23.03.2017

In allen Ämtern einstimmig wurde der Vorstand des CSU-Ortsverbandes Seugast bei der Jahreshauptversammlung gewählt. Dabei setzten die Mitglieder vollstes Vertrauen in die bisherige Führungsspitze und bestätigten Heinrich Schwirzer als Vorsitzenden und Sebastian Weiss als seinen Stellvertreter.

Ausbau der Straße

Hoher Schuldenstand

Neuwahlen CSU Seugast



Vorsitzender: Heinrich Schwirzer



Stellvertreter: Sebastian Weiss



Schatzmeister: Emil Lehner



Schriftführer: Josef Lorenz



Beisitzer: Irmgard Macke , Alfons Heuberger jun. , Christian Lehner , Reiner Schönberger und Helmut Wurzelbacher



Kassenprüfer: Helmut Wurzelbacher und Rainer Schönberger



Delegierte für die Kreisvertreterversammlung: Heinrich Schwirzer und Sebastian Weiss

Seugast. Erfreut war Ortsvorsitzender Heinrich Schwirzer über den guten Besuch im Schützenheim. Im Rückblick stellte er fest, dass die Mitgliederzahlen entgegen anderer Entwicklungen im Ortsverband ansteigen. Er erinnerte an die im vergangenen Jahr zum Teil gemeinsam mit den Ortsverbänden Freihung und Großschönbrunn regelmäßig organisierten Bürgerinformationsveranstaltungen, ging aber auch auf die kulturellen Termine der CSU-Ortsverbände ein. Bei allen Aktionen lobte Schwirzer die gute Zusammenarbeit untereinander.In Verbindung mit den Berichten sprach Fraktionsvorsitzender Helmut Wurzelbacher auch kommunalpolitische Themen an.Wurzelbacher berichtete über die wichtigsten Projekte und laufenden Maßnahmen des Marktes Freihung. Dabei ging er besonders auf die Dorferneuerung in Großschönbrunn, den Ausbau der Industriestraße in Freihung und den Kauf mehrerer Feuerwehrfahrzeuge ein.Große Sorgen machte sich Wurzelbacher über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Mit einem Schuldenstand von fast vier Millionen Euro und einer zusätzlichen Außerhaushaltsfinanzierung sei die Handlungsfähigkeit der Kommune mittlerweile stark eingeschränkt.Im Anschluss an die Rechenschaftsberichte gab es Neuwahlen. In diesem Zusammenhang bedankte sich Schwirzer bei Hans Graf für dessen große Verdienste, die er sich in den 45 Jahren seiner Mitgliedschaft um den Ortsverband Seugast und die CSU in Freihung erworben hat. Nachdem das Jahr 2017 mit der bevorstehenden Bundestagswahl auch ein wichtiges Wahljahr ist, nahmen Themen aus Bayern und dem Bund und die anschließender Diskussion mit dem Landtagsabgeordneten Harald Schwartz einen breiten Raum ein. Er zählte eine Reihe von "herausragenden bayerischen Eigenschaften und Erfolgen" auf, welche die Handschrift der CSU tragen.Der CSU-Politiker sprach eine Palette wirtschafts-, bildungs- und sozialpolitischer Themen an und stellte fest, dass Bayern fast überall, sowohl im nationalen als auch internationalen Vergleich, einen Spitzenplatz einnimmt.Natürlich könne man auch Erfolge kontrovers diskutieren oder Verbesserung wünschen und fordern. Es sei ihm auch klar, dass man Politik nicht ausschließlich an geleisteten Erfolgen messen kann. "Aber letztlich muss man auch nicht immer alles nur schlechtreden", so Schwartz.