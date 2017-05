Politik Freihung

02.05.2017

Der Großteil der Anwohner in Tanzfleck leidet unter dem Schwerlast- und Militärverkehr der B 299, der mitten durch den Ort führt. Nun übergab die Interessengemeinschaft an Bürgermeister Norbert Bücherl eine Unterschriftenliste.

Unterstützung der Army

"Die Belastungen durch Lärm und Abgase - insbesondere des Schwerlast- und Militärverkehrs - zwischen den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels auf der B299 ist unerträglich und unzumutbar geworden." Das waren die deutlichen Worte der Interessengemeinschaft Tanzfleck (IG), als die Gruppe jüngst eine Unterschriftenliste an Freihungs Bürgermeister Norbert Bücherl im Rathaus übergeben hat.Knapp 90 Prozent der Bürger haben der Umfrage der IG für die Verlegung der B 299 zugestimmt. "Die unmittelbaren Anwohner in der Hauptstraße, die täglich rund 8000 Fahrzeuge passieren, unterschrieben mit einer Ausnahme alle", sagte Josef Amann. Zur aktuellen Situation erklärte der Rathauschef indes: Das Straßenbauamt Sulzbach-Rosenberg habe zwischenzeitlich einen Fachbeitrag "Fledermäuse Tanzfleck" ausarbeiten lassen. Ein Diplom-Biologe kommt in seinem Bericht zur Auffassung: "Als bedeutendster Konfliktbereich ist der Abschnitt südöstlich von Tanzfleck zu betrachten. Die Quartiere der im Untersuchungsgebiet jagenden Zwergfleder- und Bartfledermäuse sind in der Ortschaft zu vermuten. Als Hauptflugrouten müssen nach derzeitiger Datenlage die Gehölzränder östlich von Tanzfleck angesehen werden (Bereich "Rofach" - Anm. d. Red.). Diese führten als einzig ausgeprägte Leitlinie zur Ortschaft. Dabei seien Querungen der geplanten Trasse bei den Transferflügen im Bereich des Taleinschnitts unvermeidlich. Um signifikante negative Auswirkungen auf die Fledermaus-Populationen zu vermeiden, seien hier die bereits geplanten Maßnahmen (Fledermausquerungsanlage) unbedingt erforderlich.Laut Information des Bauoberrats Stefan Noll ergänzt das Straßenbauamt derzeit die Planunterlagen, um die umwelt- und naturschutzrechtlichen Bedenken ausräumen zu können. Diese Tektur-Unterlagen werden, so Noll, der Regierung der Oberpfalz zur Entscheidung vorgelegt, inwieweit ein ergänzendes Auslegungsverfahren notwendig sei.IG-Mitglied Karin Amann kritisierte: "Für Fledermäuse gibt man so viel Geld aus, aber die Sicherheit und Lebensqualität der Anwohner betrachtet man als Nebensache." General Antonio Aguto vom Army Training Command (ATC) wäre bereit, so der Bürgermeister, wegen der schweren, zum Teil tödlichen Unfälle auf der Strecke zwischen Kaltenbrunn und Tanzfleck Hinweisschilder mit der Aufschrift "Don't drink and drive! Don't speed" anzubringen. Darüber müssen die Verkehrsbehörden an den Landratsämtern entscheiden.Der Bürgermeister nimmt dies erneut zum Anlass, die US-Army mit einem Brief zu bitten, die Umsetzung der Baumaßnahme dringlichst zu unterstützen. "Dies muss im besonderen Interesse der US-Army liegen, da zumeist US-Bürger und -Soldaten bei Unfällen in der Vergangenheit betroffen waren", erklärte Bücherl."Die IG erwartet nun, dass sich der zuständige Bundestagsabgeordnete Alois Karl endlich klar positioniert. Außer Lippenbekenntnissen vermissen wir auch die Unterstützung der Landtagsabgeordneten der beiden großen Parteien", forderte IG-Mitglied Georg Schirbl.