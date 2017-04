Sport Freihung

05.04.2017

4

0 05.04.2017

Der Sport-Kegel-Club Freihung hat einen neuen Vorsitzenden: Michael Hanuschik trat die Nachfolge von Michael Hörl an, der nach 18 Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für den Führungsposten kandidierte.

Dank für Unterstützung

Großes Engagement

Vorstand Vorsitzender: Michael Hanuschik Stellvertreter: Michael Weber



Kassenverwalterin: Claudia Tomalla



Schriftführer: Simon Wilde



Jugendwart: Michael Weber



Sportwart: Michael Hanuschik



Kassenrevisoren: Daniela Spies und Jessika Caudill (prö)

Hörl blickte in seinem Bericht über das vergangene Jahr auf eine Vielzahl von Veranstaltungen zurück. Neben sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten richtete der Verein wieder die Marktmeisterschaft für Hobby-Kegler aus. 24 Mannschaften hätten gezeigt, welchen Stellenwert diese Meisterschaft in der Marktgemeinde habe, sagte Hörl. Der scheidende Vorsitzende bedankte sich vor allem bei der Gemeinde, die diese Veranstaltung finanziell unterstützt.Die Teilnahme am Bürgerfest und am Ferienprogramm seien für den Verein selbstverständlich. Abschließend bedankte sich Hörl vor allem bei den Vorstandskollegen, die ihn in seiner 18-jährigen Amtszeit unterstützt haben. Die Berichte von Kassenverwalterin Claudia Tomalla, Jugendwart Michael Weber und Sportwart Michael Hanuschik folgten.Bürgermeister Norbert Bücherl dankte den Aktiven und Mitgliedern des Kegelclubs für die Ausrichtung der Marktmeisterschaft 2017, für die sich bereits wieder 25 Mannschaften angemeldet haben. Für den Unterhalt und die Pflege der Kegelbahn werde die Gemeinde auch weiterhin einen Zuschuss gewähren.Der neue Vorsitzende Michael Hanuschik bedankte sich bei seinem Vorgänger Michael Hörl für sein großes Engagement für den Sport-Kegel-Club und überreichte ihm eine Flasche Sekt und einen Gutschein. Seine Frau Ulrike erhielt einen Blumenstrauß.