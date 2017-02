Vermischtes Freihung

24.02.2017

7

0 24.02.2017

Er hat immer mehr getan, als von ihm gefordert wurde. Eine große Trauergemeinde nimmt bewegt Abschied vom Pädagogen, Kommunalpolitiker und Vorbild im Ehrenamt, Günter Müller.

"Eine Kämpfernatur"

Und noch "My way"

Thansüß. In den Nachrufen kam zum Ausdruck, dass er bei all seinen Aufgaben immer den Menschen im Auge hatte und in seinem Beruf aufging. Bis vor die Kirchentür standen die Trauergäste am Donnerstag. Pfarrer Georg Hartlehnert fasste die Lebensstationen des 64-jährig an Krebs Verstorbenen zusammen.Dem leidenschaftlichen Bäcker war das Handwerk in die Wiege gelegt. Frühes Aufstehen, fleißiges Hinlangen in der elterlichen Backstube - all das habe ihn seit frühester Jugend geprägt. Nach dem frühen Tod seines Vaters ließ er Mutter und Geschwister nicht allein. Dem Bäckermeister folgten der Meistertitel als Konditor, das nachgeholte Abitur und Pädagogikstudium."Er war eine Kämpfernatur, aber nicht in einem verbitterten, verbissenen Sinn. Er wusste vielmehr, was er wollte. So konnte er, der auch 12 Jahre im Kirchenvorstand mitarbeitete, seine Kräfte darauf konzentrieren, und darin fand er Erfüllung, Zufriedenheit und Glück", betonte Hartlehnert. Seine Frau Maria und die drei Kinder, die ihn begleitet haben, hätten gerne zusammen mit Enkel Paul noch vieles gemeinsam erlebt. Sopranistin Sarah Kellner vertiefte die Worte unter anderem mit "Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand."Bürgermeistervertreter Helmut Klier würdigte den 30-jährigen Einsatz Müllers als Mitglied des Marktrats Freihung, davon 18 Jahre als Fraktionssprecher der Freien Wähler und acht Jahre als zweiter Bürgermeister. "Aufgrund seiner Fähigkeiten war er geschätzt und ein gefragter Ansprechpartner der Bürger.""Wir verneigen uns in Trauer, Ehrfurcht und großer Dankbarkeit vor unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, der über 25 Jahre die Geschicke der Raiffeisenbank Auerbach-Freihung maßgeblich bestimmt hat", sagte Direktor Frank E. Kirchhof. Mit seinem Können, der Sicherheit seines Urteils habe sich Müller stets ohne Eigennutz für die Interessen der Bank, ihrer Mitglieder und Mitarbeiter eingesetzt. Abschied von einem Kollegen, der für ihn Inbegriff eines guten Lehrers war, immer am Puls der Zeit blieb und fast 40 Jahre seine offene, lebensfrohe, humorvolle Art behielt, nahm auch der Leiter des Beruflichen Schulzentrums Amberg, Oberstudiendirektor Martin Wurdack."Fachoberlehrer Müller lebte für diesen Beruf, steckte Herzblut in die Lerninhalte und seine Schüler mit seiner Begeisterung an." Für den Personalrat hob Georg Hirmer hervor: "Auf sein Wort war Verlass. Durch seine Menschlichkeit hat er als Fachbetreuer Hochachtung im Kollegium gewonnen. Und er mochte die jungen Menschen, verstand ihre Sprache, und sie mochten ihn."Für sein Engagement dankten Gerhard Lindthaler (Soldaten- und Reservistenkameradschaft), Markus Dreyer (Feuerwehr), Reinhard Seidl (Freie Wählerschaft) und Andreas Luber (Tell-Schützen). Trompeter Hans-Josef Völkl spielte "My Way".