05.02.2017

Um in Zukunft die Projektarbeit effektiver gestalten, um gezielter mit den örtlichen Jugendorganisationen kooperieren zu können und um damit näher an den Jugendlichen zu sein, hat das Europäische Jugendprojekt (EJP) Arbeitskreise eingerichtet. Diese leiten für Weiden und Landkreis Neustadt Gerd Müller gemeinsam mit Johannes Heimerl, für Amberg/Landkreis Amberg-Sulzbach Christiane Regn. Heimerl ist zugleich Jugendbeauftragter. Die Jahreshauptversammlung stimmte den vom Vorsitzenden Hartmut Schendzielorz beantragten strukturellen Veränderungen im EJP zu.

"Das Engagement der Mitglieder und die Einrichtung beider Arbeitskreise zeigen, dass das EJP für die Zukunft gut aufgestellt ist", betonte Schendzielorz. Auf dieser Basis werde 2017 eine Bildungsreise mit einer deutsch-französisch-polnischen Jugendgruppe in Usedom mit einem Tagesausflug nach Stettin und einem Abschluss-Wochenende in Berlin stattfinden. Voraussetzung sei die Teilnahme interessierter junger Leute. Anmeldung ist bereits möglich. In den Folgejahren stehen das südliche Polen mit den geschichtsträchtigen Orten Auschwitz und Kreisau sowie Frankreich mit Elsass, Normandie und Paris auf dem Programm.Schendzielorz konnte den Mitgliedern von einem arbeitsreichen und sehr erfolgreichen Jahr 2016 berichten. Dabei stellte er drei Schwerpunkte in den Mittelpunkt: Die schon zur Tradition gewordene Pfingstferienwoche mit Jugendlichen aus der Partnerschule Krakau und der französischen Partnergemeinde Diemeringen an den Projektorten Neumarkt, Regensburg, Dachau, München, Berchtesgaden, mit einer Tagesexkursion nach Salzburg. Mit Marta Hebda aus Krakau erfuhr die Verbindung zum französischen Gründungspartner eine Neubelebung und Festigung. Beim offiziellen Festakt im Rathaus Diemeringen wurde die Partnerschaft mit der neuen Bürgermeisterin Madame Nicole Oury neu beurkundet.Diese Aktivitäten, verbunden mit der Unterstützung durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Regensburg und des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Potsdam hätten die Grundlage gebildet, das drittens die Vorstellung des Konzepts der Projektphase III (2016 bis 2020) ermöglichte, bemerkte Schendzielorz. Weitere Infos unter www.jugendprojekt-online.de