Vermischtes Freihung

11.04.2017

5

0 11.04.2017

Seugast. Zu einem "bewegenden Ereignis" wurde das Bockbierfest für die Gäste von Gut Ziel Seugast, denn schon in ihrer Begrüßung forderte die Schützenmeisterin Annette Rauscher die zahlreichen Besucher im Schützensaal auf, von allen Muskeln Gebrauch zu machen: von den Lachmuskeln bis hin zu den Bein- und Armmuskeln.

Rauscher begrüßte mit Unterstützung der "drei jungen Wittschauer" jede Tischreihe persönlich mit einem "Prosit" und einem Trinkspruch. Außerdem erfuhren die geneigten Zuhörer, warum Grün die Farbe des Abends ist. Zusammen mit Schützenkönigin Kathrin Müller-Seidl und 2. Bürgermeister Helmut Klier flankierte die Schützenmeisterin den Bockbier-Anstich von Anton Bruckmüller. Nach zwei geübten Schlägen ertönte der Ruf "Ozapft is".Die mit Vorfreude erwartete Fastenpredigt der Brüder Barnabas, Emmeram und Severin wäre heuer beinahe der "Hex" (Hexenschuss) zum Opfer gefallen. Doch zum Glück haben die Brüder eine große Glaubensgemeinschaft und holten kurzerhand den Bruder Heinrich dazu. Zusammen versuchten sie, in die Geschehnisse in Seugast und auf der Welt etwas Licht zu bringen. Ob es sich nun um die neuen Gewänder des Seugaster Pfarrers handelte oder um die Lederkluft für den neuen Hobbybiker - die Brüder wussten, was vorgeht. Erstaunen riefen die Details vom geplanten Golfplatz sowie die Hintergründe des "Sirenstammtisches" hervor. Eine ganz eigene Interpretation vom Weg der Föhnwelle zur Sturmfrisur bei ausländischen Staatsmännern hatte das Dreigestirn zu bieten. Der neu gewählte Vorstand der DJK Seugast wurde genauso hinterfragt wie die Kunst des Sträucherschneidens im Gemeindegebiet. Die Analyse des Schützenvereins ergab: "Eure Werbung muss besser werden!" Hier hatten die Prediger auch gleich den passenden Slogan parat, woraufhin der Schützenverein sofort die Verhandlungen mit der Brauerei Bruckmüller aufnahm.