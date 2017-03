Vermischtes Freihung

31.03.2017

6

0 31.03.2017

Tanzfleck. CSU-Kreistagsfraktionssprecher Stefan Braun informierte die Mitglieder der CSU-Ortsverbände Freihung, Seugast, Großschönbrunn über die wichtigen Themen der Kreispolitik. Er schilderte die Entwicklung des aktuell 104 000 Einwohner zählenden Landkreises Amberg-Sulzbach. Landrat Richard Reisinger habe es verstanden, Streit auszumerzen und den Kreistag wieder harmonisch auszurichten. Die Hauptarbeit erfolgt in den sechs beschließenden Ausschüssen. Dazu kommen die sieben Zweckverbände.

1,1 Millionen für Straße

"Investitionen bedeuten die Verbesserung der Infrastruktur und Standortsicherung", betonte der Kastler Bürgermeister. Das Augenmerk liege vor allem bei den Bildungseinrichtungen und Kreisstraßen. 2020 soll die AS 18 Freihung-Elbart mit einer Investition von 1,1 Millionen Euro ausgebaut werden.Die hohe Investitionsquote sei eine Auswirkung des konsequenten Schuldenabbaus der letzten Jahre von 30 auf 4,7 Millionen Euro. "Bei einem geplanten Rücklagenstand zum 31. Dezember 2017 von zehn Millionen Euro ist der Landkreis eigentlich schuldenfrei", so Braun. Bei den Sozialausgaben habe sich die Jugendhilfe seit 2002 verdreieinhalbfacht. Sehr gut bezeichnete der Sprecher die medizinische Leistung der Krankenhäuser Sulzbach-Rosenberg und Auerbach. Zur positiven Entwicklung hätten die Mitarbeiter wesentlich beigetragen. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2016 bei 2,8 Prozent. "Das ist Vollbeschäftigung", unterstrich Braun. Trotz der vielen Haushaltsziele sei 2017 eine Anhebung des Kreisumlagen-Hebesatzes von 44 Prozent nicht notwendig. Die Asylbewerberzahl habe sich halbiert. Davon sei die Hälfte anerkannt. Mit 300 Euro aus dem Weihnachtsstand-Erlös honorierte die CSU Freihung die Jugendarbeit.Je 100 Euro übergaben Erika Urban und Stefan Blind an Markus Götz von den Schützen Tanzfleck, Annette Rauscher von den Schützen Seugast sowie Udo Brittinger und Angela Aures vom Radfahrverein Elbart.