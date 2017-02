Vermischtes Freihung

13.02.2017

Thansüß. Die Neuwahl war nach dem Rücktritt von Robert Amann im Oktober 2016 fällig geworden. Seither hatte Bürgermeister Norbert Bücherl Dreyer mit der kommissarischen Führung betraut. Einen einstimmigen Vertrauensvorschuss ebenfalls für sechs Jahre erhielten auch Vorsitzender Philipp Grünbauer (33) und sein 27-jähriger Stellvertreter Maximilian Meyer, beide neu. Die Protokolle schreibt weiterhin Jürgen Wurzer, und für die Buchungen ist dessen Sohn Jonas zuständig. Revisoren sind Reinhard Seidl und Uli Müller (neu). Als Vertrauensleute für die Aktiven fungieren Patrick Grünbauer sowie neu Moritz Lobenhofer und Peter Seidl. Die passive Seite vertreten Thomas Götz, Hans Walberer und Johann Janner. Im Amt blieb Gerätewart Martin Stangl.Detailliert stellte Dreyer die 15 Einsätze mit 172 geleisteten Stunden vor. Elf Leute absolvierten einen Erste-Hilfe-Kurs. Dreyer berichtete von der erfolgreichen Teilnahme einiger Aktiver am Fahrsicherheits-Training in Schmidmühlen und Kreuth, an der Atemschutzträger- sowie modularen Truppausbildung. Der Gemeinde galt sein Dank für die Bewilligung von Schutzkleidung.Der neue Kommandant kündigte die Verdoppelung der Übungstermine (zweimal monatlich) an, "denn wir wollen unsere Wehr für die Zukunft ausrichten". Er listete neun Besuchstermine auf. Die Organisation des Kirchweihmontags sei Kult. Über eine leichte Steigerung des Guthabens informierte Jonas Wurzer. Erste Amtshandlung des neuen Vorsitzenden Philipp Grünbauer war die Aufnahme von Dennis Espach als 114. Mitglied. Von denen sind 53 aktive Dienstleistende.Bürgermeister Bücherl nannte die Feuerwehr eine tragende Säule im 400-Seelen-Dorf. Für die Tagesbereitschaft erfolge die Ausbildung am neuen HLF 20 in Freihung. Das LKA sei beauftragt, den Digitalfunk auch in Thansüß zu gewährleisten."Ihr habt eindrucksvoll Stärke und Zusammenhalt bewiesen und mit der hervorragend gemeisterten Neuwahl ein Signal für die Zukunft gesetzt", betonte Kreisbrandrat Fredi Weiß. Er dankte für das nicht selbstverständliche ehrenamtliche Engagement und bat weiterhin den Atemschutz und die gute Jugendarbeit zu betreiben.Das Leistungsabzeichen in Bronze wurde an Simon Blind, Jakob Kummer, Moritz Lobenhofer, Andreas Luber und Timo Seidl verliehen. Silber bekamen Marie-Sophie Blind, Maria und Florian Dreyer, Jonas Graf, Gold ging an Jonas Wurzer. Gold/blau erhielten Patrick Grünbauer, Hermann Gollwitzer. Die Höchststufe Gold/rot erwarb Vorsitzender Grünbauer.