04.04.2017

Etwa 240 Millionen Jahre ist es her, dass sich die Bleierz-Lagerstätten im Raum Freihung gebildet haben - die größte in Bayern. Derzeit lagern hier noch gut 200 000 Tonnen Blei, erläuterte Geologin Dr. Angela Wirsing bei einer AOVE-Exkursion zum Thema. Bleigewinnung ist laut Wirsing im Raum Freihung seit dem 16. Jahrhundert urkundlich belegt. In dieser Zeit seien Bergrechte vergeben worden. Diese hätten die Freihunger von Steuern an die Obrigkeit befreit - und die Männer auch vom Wehrdienst. Weiteres Privileg war die freie Wohnsitzwahl. Im "Bürgeraufnahmebuch" regelten die Freihunger, welches Handwerk sich im Ort niederlassen durfte.

Bei ihrem Rundgang auf dem Bleierzweg wies die Geologin darauf hin, dass vor gut 240 Millionen Jahren die Bleierzlagerstätten im Randbereich des Germanischen Beckens, eines riesigen Sedimentationsraums der Trias, entstanden seien. Bleierze kommen als Weißbleierz (Cerussit), Grünbleierz (Pyromorphit) und Bleiglanz vor. Im Raum Freihung gebe es die größten Bleierzlagerstätten Bayerns, wahrscheinlich sogar Deutschlands. Diese erstrecken sich entlang der "Freihunger Störung", auf rund sechs Mal zwei Kilometern. Bohrungen bis in 900 Metern Tiefe hätten ergeben, dass dort noch gut 200 000 Tonnen Blei lagern. Der Abbau würde sich aber gegenwärtig für Grubenbetreiber nicht lohnen. Bleierz wurde laut Wirsing ab dem 15. Jahrhundert im Tagebau gewonnen, später wagten sich die Bergleute bis in fast 90 Meter Tiefe. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts arbeiteten in der Grube Vesuv bei Elbart über 400 Kumpel. Ab 1937 wurde erneut Bleierz abgebaut. Weitergehende Pläne der Reichsregierung beendete der Einmarsch der Amerikaner bei Kriegsende.Die Exkursion führte Richtung Tanzsüß und zur Pegmatit-Sandsteingrube, wo noch sporadischer Abbau erfolgt. Über die "Steinhölzer" und die "nur" 90 bis 100 Millionen Jahre alten Steinbrüche ging es zurück nach Freihung. Der gebrochene Sandstein sei ein gewinnbringender Exportartikel gewesen und für Mühlsteine genutzt worden, erklärte die Geologin.