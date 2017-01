Vermischtes Freihung

30.01.2017

2

0 30.01.2017

Der evangelische Frauenkreis (EFK) als lebendige Zelle in der Kirchengemeinde und darüber hinaus sei ein Vorbild an Gemeinschaft, bewege sich mitten im Leben, von ihm gehe fröhliche Stimmung aus. Reichlich Lob erhielt die Gruppierung bei der von Harmonie geprägten Hauptversammlung. Dabei stand Vorsitzende Christa Heidrich im Mittelpunkt. Zu ihrem 70. Geburtstag gab es den einhelligen Wunsch, dass sie ihren Schwung und Unternehmungsgeist behalten möge.

Besonders betroffen zeigten sich die 43 Anwesenden in einer Schweigeminute über den Tod von Waltraud Grünbauer, einer bedeutenden Person hinsichtlich ihrer langjährigen Mitarbeit. Schriftführerin Irmgard Kummer ließ die zahlreichen Aktivitäten und Angebote Revue passieren, "die allen dienten, die sie stets in großer Zahl genutzt haben".Kummer schloss mit einem Dank an Heidrich für ihre unermüdliche Suche nach neuen Themen und Zielen, für die Planung und Durchführung von Aktionen und für alle, die sie dabei unterstützten.Erfreut registriert wurde auch der positive Saldo, den Kassenverwalterin Monika Mühlbach vermeldete. "Der EFK mit derzeit 59 Mitgliedern finanziert sich allein aus Beiträgen und Spenden - ohne einen Zuschuss." Diese Feststellung quittierte die Versammlung mit Beifall.Heidrich fand für das Programm 2017 volle Zustimmung. Los geht's am Donnerstag, 23. Februar, mit einer kulinarischen, kostümierten Gymnastikstunde. Im März folgen Weltgebetstag und Reisereport. "Clever einkaufen" heißt das Thema, über das Diplom-Ökotrophologin Ulrike Rauch am Montag, 3. April, spricht. Geplant sind ferner Muttertagsausflug, Vorträge, Betriebsbesichtigung, Weiherfest, Hutzaabend, Besuche von "Sommerabend in Wien" und der Mundartkomödie "Ladies Night".Die Meditation der Vorsitzenden gipfelte im Aufruf: "Öffnet euer Herz und eure Augen im neuen Jahr besonders für die kleinen Freuden in eurem Leben, denn ohne sie kann keiner von uns leben." Nachdenklich stimmte auch das Gedicht "Unser Leb'n is wia a Eisenbahn".