03.03.2017

Nach 35 Jahren im Dienst hat das alte Fahrzeug der Feuerwehr Großschönbrunn endgültig ausgedient. Fast zwei Jahre, viele Treffen, Besichtigungen und Besprechungen sind zwischen dem Antrag auf ein neues Auto an den Gemeinderat und der Abholung beim Hersteller vergangen.

Großschönbrunn. Die Verantwortlichen der Feuerwehr Großschönbrunn fuhren nach Landau an der Isar, um dort bei der Herstellerfirma Furtner & Ammer ihr neues Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) abzuholen. Begleitet wurden sie vom 2. Bürgermeister Helmut Klier. Vor Ort erfolgte auch gleich die Einweisung in die Technik. Die Teilnehmer hatten dabei die Gelegenheit, die Produktion und Montage der Fahrzeugaufbauten zu besichtigen.Am selben Abend wurde das Fahrzeug am Dorfplatz von der Bevölkerung sowie Kreisbrandrat Fredi Weiß, Kreisbrandinspektor Karl Luber und Kreisbrandmeister Martin Schmidt in Empfang genommen und mit einem kleinen Festzug unter Blasmusikklängen zum Gerätehaus begleitet. Kommandant Josef Regler dankte den Vertretern der Gemeinde für diese zukunftsträchtige Investition.Viele Ausrüstungsgegenstände konnten aus dem alten Auto ausgebaut und ins neue übernommen werden. Jedoch auch einige zusätzliche Geräte wurden integriert. Man legte dabei vor allem viel Wert auf die Sicherheit der Wehrleute. In Zukunft können die Einsatzstellen gut ausgeleuchtet werden, da ein kompletter Beleuchtungssatz mit an Bord ist. 2. Bürgermeister Helmut Klier zeigte sich erfreut über das neue, hervorragend verarbeitete und ausgestattete Einsatzfahrzeug und die Ausrüstung der Großschönbrunner Wehr. Anschließend lud die Feuerwehr alle Beteiligten zu einer Brotzeit in das Gerätehaus ein. Die Fahrzeugweihe mit offizieller Übergabe ist bei einem Festakt am Sonntag, 18. Juni.