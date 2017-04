Vermischtes Freihung

Der Frauentreff aus Großschönbrunn hat beschlossen, den Erlös des Fastensuppenessens an den Kindergarten St. Marien in Freihung zu übergeben. Rosa Melchner als Sprecherin des Frauentreffs und die Damen, die die Suppe zubereitet hatten, übergaben 450 Euro an Pfarrer Bernhard Huber und Kindergartenleiterin Christine Götz. Beide bedankten sich beim Frauentreff für die Spende, die beim Kindergarten gut angelegt sei. Auf dem Bild (von links): Maria Stubenvoll, Christine Götz, Hilde Nübler, Pfarrer Bernhard Huber, Rosa Melchner, Hedwig Wiesmeth und Kuni Prechtl. Bild: prö