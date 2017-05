Vermischtes Freihung

14.05.2017

Grafenwöhr/Freihung. Auszeichungen an den scheidenden First Sergeant Jesse J. Krone der 702. US-Kampfmittelbeseitigungskompanie überreichten die Reservistenkameradschaft Freihung und der Bayerische Soldatenbund. Bürgermeister Norbert Bücherl dankte als Vorsitzender der örtlichen Reservisten dem Kompaniefeldwebel für die gelebte Partner- und Freundschaft, die die Freihunger seit über zehn Jahren mit den Feuerwerkern pflegen. Er zählte gemeinsame Ausbildungs- und Schießvorhaben sowie Feierlichkeiten zur Pflege der deutsch-amerikanischen Freundschaft auf. Dank sagte er ferner für die herausragende Sammlung zugunsten der Deutschen Kriegsgräberfürsorge.

Der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Soldatenbundes, Horst Embach, verlieh an First Sergeant Krone das Ehrenkreuz des Verbandes. Der Stabsfeldwebel der Reserve, Gerhard Lindthaler, übergab als US-Beauftragter das Wappen der Freihunger Reservisten. Mit militärischer Zeremonie wurde die Verantwortung als Kompaniefeldwebel an First Sergeant Michael B. Brock übertragen. Den neuen Mann begrüßte auch der Kommandant der Bundeswehr- Übungsplatzkommandantur, Oberstleutnant Florian Rommel. Die Einheit unterhält eine Partnerschaft zu den amerikanischen Kampfmittelbeseitigern (Explosiv Ordonance Disposal). Die 702. EOD-Komapanie ist dem 16. Special Troops Battalion in Baumholder unterstellt, deren Kommandeur, Oberstleutnant Brian J. Ketz, bei der Übergabe ebenfalls in Grafenwöhr war.