Vermischtes Freihung

26.01.2017

11

0 26.01.201711

Mit der Komödie "Der Pfenningfuchser" aus der Feder von Peter Landstorfer hatte die Regisseurin der Freihunger Theatergruppe, Maria Schendzielorz, auf das richtige Stück gesetzt. Vor zahlreichen Zuschauern bewiesen die Laiendarsteller, dass gutes Theater nicht nur von großen Bühnen präsentiert werden kann.

Weitere Vorstellungen Freitag, 27. Januar, 20 Uhr



Samstag, 28. Januar, 20 Uhr



Sonntag, 29. Januar, 19 Uhr

Volles Haus bei der Premiere im Gemeindezentrum, langanhaltender Beifall am Ende und immer wieder Szenenapplaus während der Vorstellung: Das waren der Lohn für die Arbeit und die Mühen, die Schendzielorz und ihr Team seit gut einem Vierteljahr auf sich genommen haben. Erika Urban fungierte als Souffleuse, das Bühnenbild gestaltete Wolfgang Harrer gemeinsam mit Ludwig Kohl und Werner Luber. Die Bühnendekoration oblag Irmgard Harrer, für Licht und Tontechnik waren Oskar Götz und Alfons Friedrich und für die Maske Lisa und Renate Kreuz zuständig.Die Komödie spielt sich auf dem Hof vom Bauer und Kiesgrubenbesitzer Dugg Bertl (Bernd Lehner) ab, der im wahrsten Sinn des Wortes ein Pfenningfuchser, ein richtiger Geizhals ist. Auch alle um ihn herum bekommen seinen Spar-Wahn zu spüren. Sein Gesinde, die Wirtschafterin Mare Hausner (Maria Friedrich), die Magd Froaß (Daniela Spies) und der Knecht Dengl (Reinhard Seidl), haben sich schon daran gewöhnt, dass er die Größe der Knödel abmisst, ein Loch in der Schuhsohle mit Papier stopft oder auch das Papier fürs "Häuserl" abzählt. Täglich müssen sie bei ihm antreten und Rechenschaft über ihre Ausgaben ablegen.Sogar der Waisenhausschwester Gibmera (Karin Schulz) verwehrt er den zugesagten Kies für den Umbau ihres Heimes, weil er in dem Bankkassier Nigel Karl-Gernot (Oskar Götz) einen solventen Abnehmer dafür sieht. Seinem Freund, dem Schuster Zwirnschartner, macht er immer wieder Vorbehalte, weil er sein ganzes Geld ins Wirtshaus trägt. Und die benachbarte Zwagerin (Heidi Wisneth) schafft es nicht, den Bertl von ihren Reizen zu überzeugen, obwohl sie sich so viel Mühe gibt.Doch dann wird Dugg Bertl sein Geiz zum Verhängnis. Den kaputten Zaun um seinen Hof lässt er nicht richten, denn fürs "schön Aussehen" gibt er kein Geld aus. Und prompt tritt er in einen rostigen Nagel, der aus einer herumliegenden Zaunlatte heraussteht. Für einen richtigen Arzt zu geizig, soll ihm der örtliche Bader und Totengräber Endwartner Wugg (Werner Luber) helfen. Doch kein Aderlass, kein Schröpfen und auch keine speziellen Tropfen scheinen zu helfen, bis Endwartner zu einer Rosskur ansetzt.Letztlich muss Bertl erkennen, dass er in seinem bisherigen Leben viel zu geizig war, und beschließt mit seinem Freund Zwirnschartner, sich für sein Geld mehr Spaß zu leisten und sich von seinem Besitz zu trennen. Doch da macht ihm die Haushälterin einen sauberen Strich durch die Rechnung. Sie heizt den Kachelofen an, in dem Dugg Bertl sein Geld versteckt hat, und so geht am Ende der Komödie alles in Schall und Rauch auf.