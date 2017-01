Vermischtes Freihung

Mit der Komödie "Der Pfenningfuchser" von Peter Landsdorfer hebt sich am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr im Gemeindezentrum der Vorhang. Seit Wochen hat sich die Freihunger Theatergrupp'n auf den Auftritt vorbereitet und fiebert der Premiere entgegen. In dem Stück dreht sich alles um den Bauern und Kiesgrubenbesitzer Dugg Bertl (Bernd Lehner), der ein echter Geizhals ist. Er dreht jeden Pfennig lieber dreimal um, bevor er ihn ausgibt. Auch seine Freunde und die Familie leiden unter seinem Sparwahn. Zwar hat sich sein Gesinde daran gewöhnt, dass er die Größe der Knödel abmisst und das Papier fürs "Häuserl" abzählt, dennoch überrascht er sie immer wieder mit wahnwitzigen Ideen. Letztlich erkennt er, dass er zu geizig war und beschließt mit seinem Freund Zwirnschartner (Hubert Kohl), sich mehr Spaß zu gönnen. Doch da macht ihm seine Haushälterin Mare (Maria Friedrich) einen Strich durch die Rechnung. Aufführungen sind am Samstag und Sonntag, 21. und 22., Freitag, 27., und Samstag und Sonntag, 28. und 29. Januar. Beginn ist sonntags um 19 Uhr, Freitag und Samstag um 20 Uhr. Karten gibt es im Getränkemarkt Lühr, im Edeka-Markt und an der Abendkasse. Bild: hfz