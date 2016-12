Vermischtes Freihung

29.12.2016

Die "Gemütlichkeit"-Schützen beenden eine lange und anstrengende Saison mit einer Feier. Als neue Regenten vertreten ab sofort Christian Ertl sowie Sandra Heins und Sohn Maximilian den Verein. Letzterer verteidigt seine Position als Jugendkönig.

Tanzfleck. Schützenmeister Manfred Rauscher zog im mit über 80 Leuten proppenvollen Vereinsheim Bilanz. "Tanzfleck ist jetzt die letzte Schießsportbastion in der Marktgemeinde Freihung. Die Jugend ist hier gut aufgehoben", unterstrich Bürgermeister Norbert Bücherl seinen Dank für die ehrenamtliche Arbeit.Zweiter Sportleiter Patrik Götz ehrte die Sieger des Ranglistenturniers Christian Ertl, Erhard Fellner, Olaf Bracke, Annika Ertl und Maximilian Heins. In der Teilerwertung belegte Patrik Götz den ersten Platz vor Manfred Rauscher und Annika Ertl. Mit ihrem 11,7-Teiler gewann Sabine Ertl den Richard-Pröm-Wanderpokal und 50 Euro Preisgeld.Auf den nächsten Plätzen rangierten Jürgen Pröm(18,7) und Sandra Heins (23,9). "40 Teilnehmer an der Vereinsmeisterschaft, das ist Rekord und auf den starken Nachwuchs zurückzuführen", freute sich Schießleiter Heinz-Peter Ertl. Mit 365 Ringen siegte Patrik Götz in der Schützenklasse. Christian Ertl (363), wurde Zweiter, Jürgen Pröm (352) Dritter. Ein knappes Rennen gab es auch in der Damenklasse: 1. Sandra Heins (363), 2. Sabine Ertl (360), 3. Klaudia Kohl (352). Meister in der Altersklasse wurde Erhard Fellner mit 376 Ringen, gefolgt von Heinz-Peter Ertl (367) und Manfred Rauscher (349).Die beste Serie hatte bei den Senioren Josef Schirbl, in der Seniorenklasse (aufgelegt) Robert Corcoran. Die Jugendklasse dominierte erneut Annika Ertl mit 365 Ringen. Schülermeisterin darf sich Melissa Pröm nennen. Weil sie ins Schwarze trafen, kürte Bürgermeister Bücherl Maximilian Heins zum Jugendkönig, Mama Sandra Heins zur Schützenliesl und Christian Ertl zum Schützenkönig. Als Ritter beziehungsweise Zofen flankieren sie Sabine Ertl und Elfriede Schmidschneider sowie Patrik Götz und Johann Schmidschneider.